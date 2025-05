Microsoft Authenticator: password da esportare prima di luglio

Microsoft Authenticator è un’applicazione mobile gratuita che ha guadagnato ampia diffusione grazie al suo ruolo cruciale nell’autenticazione a più fattori (MFA). Oltre al supporto per codici temporanei (TOTP), notifiche push e accessi password-less, l’app ha integrato negli ultimi anni anche un gestore di password con funzione di riempimento automatico. Questa caratteristica ha consentito agli utenti di salvare e utilizzare le proprie credenziali in sicurezza, direttamente dal dispositivo mobile.

La società di Redmond ha tuttavia comunicato che, a partire da giugno 2025, la funzionalità inizierà a essere dismessa progressivamente fino a diventare completamente inutilizzabile.

La roadmap della disattivazione delle password in Microsoft Authenticator

Secondo la comunicazione ufficiale di Microsoft, il calendario per la dismissione del riempimento automatico tramite Authenticator è così articolato:

Giugno 2025: non sarà più possibile salvare nuove password nell’app Authenticator.

Luglio 2025: la funzione di riempimento automatico sarà disabilitata.

Agosto 2025: tutte le password salvate saranno inaccessibili tramite Authenticator.

Notifiche a schermo intero: avviso agli utenti

Gli utenti dell’app Authenticator stanno già ricevendo notifiche a schermo intero che segnalano il ritiro della funziona di riempimento automatico dei form di immissione delle credenziali.

Il messaggio invita gli utenti a esportare le password entro il 1° luglio oppure a passare all’uso di Microsoft Edge per continuare a utilizzare il riempimento automatico. In ambiente iOS, un pulsante “ad hoc” porta direttamente alla schermata delle impostazioni di sistema per abilitare Edge come strumento di autofill.

Edge come nuova casa per le credenziali

L’obiettivo primario di Microsoft è portare gli utenti dell’app Authenticator a utilizzare Edge come browser principale. Tutte le password salvate (ad eccezione della cronologia delle password generate) sono già sincronizzate con l’account Microsoft.

Gli utenti sono così messi nelle condizioni d accedere automaticamente alle proprie password da Microsoft Edge, che tra l’altro integra la funzione Password Monitor per segnalare eventuali violazioni delle credenziali e l’utilizzo di password deboli.

Per continuare a usare le password generate automaticamente, è necessario salvarle manualmente dallo storico del generatore di Authenticator all’interno della scheda Password.

E se non voglio usare Edge?

Per chi preferisce continuare a utilizzare un altro gestore di password o browser, Microsoft consente l’esportazione delle credenziali in formato CSV. L’opzione è disponibile direttamente dalle impostazioni dell’app Authenticator, offrendo agli utenti la possibilità di migrare le proprie credenziali verso strumenti di terze parti come Bitwarden, 1Password, Dashlane o altri password manager di terze parti.