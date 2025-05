Microsoft conferma: Windows è sotto attacco e va aggiornato subito

Un’importante vulnerabilità nei sistemi operativi Windows sta mettendo a rischio milioni di dispositivi in tutto il mondo. La falla è una vulnerabilità Zero-Day catalogata con il codice CVE-2025-30397 e rappresenta una seria minaccia per organizzazioni e utenti privati. Microsoft dichiara che ha già intercettato casi di attacchi reali messi a segno sfruttando questo bug di sicurezza, quindi è certo che gli hacker sanno come sfruttarlo. È quindi essenziale procedere immediatamente con gli aggiornamenti sicurezza per mitigare i rischi.

Windows è a rischio, ecco perché

Microsoft, attraverso il suo Threat Intelligence Center e il Security Response Center, ha individuato questa grave vulnerabilità che interessa tutte le versioni dei sistemi operativi Windows. Gli attacchi mirati sono stati rilevati in settori strategici come tecnologia dell’informazione, finanza, immobiliare e retail, coinvolgendo nazioni come Stati Uniti, Venezuela, Spagna e Arabia Saudita.

Secondo il Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) tedesco, inoltre, la falla consente ai cybercriminali di eseguire codice dannoso con privilegi di sistema, sfruttando un accesso iniziale ottenuto tramite tecniche di social engineering. Questo metodo manipola le vittime affinché aprano allegati infetti o clicchino su link fraudolenti.

È importante evidenziare che si tratta di una falla sfruttabile da Edge in modalità Internet Explorer. Come conferma Trend Micro, l’aspetto che desta maggiore preoccupazione è legato al fatto che i criminali informatici possono forzare Edge ad attivare la modalità Internet Explorer, non appena la vittima fa clic sul link malevolo. Ancora una volta, quindi, il problema riapre la questione sulla presenza di codice legacy in Windows.

Come difendersi

Per affrontare questa emergenza, il 13 maggio Microsoft ha rilasciato tempestivamente una patch sicurezza per tutti i suoi sistemi operativi ancora supportati, che gli esperti raccomandano di installare senza indugio.

Inoltre, l’attivazione delle protezioni cloud-based di Microsoft Defender Antivirus è fondamentale. Questo strumento, grazie all’uso di algoritmi di apprendimento automatico, è in grado di identificare varianti di malware non ancora catalogate. Per le aziende, è cruciale rafforzare il monitoraggio delle reti utilizzando soluzioni come Microsoft Defender for Endpoint, limitare i privilegi degli utenti e analizzare costantemente le attività sospette nei sistemi. Gli utenti domestici, invece, devono verificare che gli aggiornamenti automatici siano configurati correttamente per proteggere i dispositivi.

Gli esperti di sicurezza prevedono un’espansione degli attacchi che sfruttano questa vulnerabilità. Il BSI ha classificato questa minaccia tra le più pericolose attualmente in circolazione, sottolineando l’importanza di un approccio preventivo alla sicurezza informatica. Questo episodio evidenzia quanto sia essenziale adottare politiche di aggiornamento regolari e implementare sistemi di monitoraggio proattivi per evitare compromissioni su vasta scala.

La gestione di questa vulnerabilità è un chiaro promemoria per aziende e privati: la sicurezza informatica non può essere trascurata. Gli aggiornamenti sicurezza e l’uso di strumenti avanzati come Microsoft Defender sono strumenti imprescindibili per fronteggiare minacce sempre più sofisticate.