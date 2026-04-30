Microsoft corregge falla Entra ID: rischio takeover per gli account

Microsoft ha pubblicato un aggiornamento di sicurezza che corregge una vulnerabilità in Entra ID, il sistema di gestione delle identità digitali aziendali su cloud.

Il problema riguardava un errore nella logica di assegnazione dei ruoli che, in condizioni specifiche, permetteva escalation di privilegi non autorizzate.

Non si tratta di un caso isolato: secondo diversi report del 2025, oltre il 70% degli incidenti di sicurezza cloud coinvolge configurazioni errate o gestione impropria degli accessi. In ambienti dove identità e autorizzazioni rappresentano il perimetro principale di difesa, anche una falla logica può tradursi rapidamente in compromissioni estese.

La vulnerabilità: escalation di privilegi nel sistema di identità

Il difetto risiedeva nella logica di validazione dei ruoli all’interno di Entra ID. In scenari specifici, un utente con privilegi limitati poteva sfruttare una combinazione di permessi per ottenere accessi superiori a quelli previsti, un classico caso di privilege escalation reso più insidioso dal fatto che avviene all’interno del sistema di identità stesso, senza necessità di exploit complessi lato endpoint.

Il meccanismo sfruttava assegnazioni indirette e condizioni non correttamente validate, richiamando le problematiche tipiche dei sistemi RBAC (Role-Based Access Control), dove la complessità delle relazioni tra ruoli e permessi può generare comportamenti inattesi. Un dettaglio rilevante: non era necessario un accesso amministrativo iniziale. Bastava una posizione intermedia con diritti sufficienti a manipolare le assegnazioni, abbassando significativamente la soglia di ingresso per un attaccante già presente nella rete.

La patch Microsoft e le misure da adottare

Microsoft ha distribuito una correzione intervenendo sulla logica di validazione delle autorizzazioni e introducendo verifiche più stringenti sulle relazioni tra permessi, impedendo combinazioni potenzialmente pericolose.

L’aggiornamento non richiede azioni manuali complesse, ma gli amministratori devono verificare che tutte le policy di accesso siano allineate al principio del least privilege: la patch chiude la falla specifica, ma non corregge configurazioni già eccessivamente permissive presenti nell’ambiente.

Sul piano operativo, la raccomandazione è di intervenire su più livelli. Ridurre i privilegi al minimo necessario, separare le responsabilità e limitare l’uso di account con diritti elevati sono misure essenziali

Altrettanto importante è la visibilità: strumenti di logging avanzato e sistemi SIEM permettono di individuare comportamenti anomali prima che diventino incidenti. Tecnologie come il Conditional Access e l’autenticazione multifattore contribuiscono a mitigare il rischio, ma richiedono configurazioni accurate per essere efficaci. In ambienti complessi, l’automazione dei controlli può fare la differenza tra una vulnerabilità gestita e una compromissione estesa.