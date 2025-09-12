Microsoft e OpenAI verso una nuova intesa all'insegna del non profit

La collaborazione tra Microsoft e OpenAI si prepara a ridefinire i paradigmi dell’innovazione tecnologica, inaugurando una nuova fase all’insegna della condivisione di risorse, competenze e strategie.

Al centro di questa evoluzione si trova un memorandum d’intesa non vincolante che, con un valore di oltre 100 miliardi di dollari destinati alla componente non profit, promette di riscrivere le regole del settore e di ampliare l’impatto sociale della Intelligenza Artificiale su scala globale.

L’accordo, frutto di una partnership consolidata nel tempo, rappresenta una svolta senza precedenti. Una delle principali novità è l’eliminazione della clausola che, fino ad oggi, limitava l’accesso di Microsoft alle tecnologie AI di OpenAI in caso di raggiungimento dell’AGI (Artificial General Intelligence). Questo cambiamento sottolinea la crescita di una fiducia reciproca tra le due aziende e sancisce la volontà di affrontare insieme le sfide più ambiziose nel campo dell’innovazione.

Microsoft e OpenAI insieme verso l’AGI

Un punto cruciale del nuovo assetto riguarda la trasformazione della struttura societaria di OpenAI. L’azienda ha deciso di destinare una quota di equity valutata almeno 100 miliardi di dollari alla divisione non profit, garantendo così il controllo strategico sulle decisioni future e preservando la missione originaria di sviluppo etico dell’AI. Questa scelta apre la strada alla conversione in public benefit corporation, un modello organizzativo capace di bilanciare obiettivi economici e responsabilità sociale, ponendo solide basi per una possibile IPO in un futuro prossimo.

La storia della partnership tra Microsoft e OpenAI affonda le radici in investimenti già rilevanti: la casa di Redmond aveva infatti impegnato circa 13 miliardi di dollari, assicurandosi il 49% dei profitti generati dal ramo commerciale dell’azienda. Tuttavia, il nuovo memorandum offre maggiore chiarezza sulle dinamiche di governance e sulla distribuzione delle risorse, superando le ambiguità che avevano caratterizzato le precedenti intese e ponendo l’accento su trasparenza e condivisione degli obiettivi.

Elemento distintivo dell’accordo è la riaffermazione dell’impegno di OpenAI a mantenere la supervisione da parte del consiglio non profit anche dopo la trasformazione societaria. In questo modo, l’organizzazione si impegna a salvaguardare la propria identità e a perseguire la visione di un’AI orientata al bene comune, evitando derive speculative e rafforzando la fiducia di investitori e stakeholder.

Questo nuovo scenario si inserisce in un contesto di rapida evoluzione del settore, in cui la crescente complessità delle tecnologie AI e la necessità di capitali sempre più ingenti stanno portando le aziende a rivedere i propri modelli organizzativi. OpenAI ha così riconosciuto l’importanza di adottare una struttura più flessibile e attrattiva per i finanziatori, senza tuttavia sacrificare i propri principi etici e la vocazione alla responsabilità sociale. Per Microsoft, l’accordo rappresenta un ulteriore consolidamento della propria posizione di leadership in tale settore, offrendo accesso privilegiato alle soluzioni più avanzate e la possibilità di integrare tali innovazioni nell’ecosistema di prodotti e servizi destinati a imprese e consumatori.