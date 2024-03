In sordina Microsoft ha annunciato un nuovo evento digitale. Intitolato “New Era of Work“, si terrà il 21 marzo e vedrà tra i protagonisti l’intelligenza artificiale così come i nuovi dispositivi della gamma Surface. Salvo sorprese, i device che l’azienda di Redmond svelerà saranno il Surface Pro 10 e il Surface Laptop 6.

All’evento Microsoft del 21 marzo novità legate all’AI e i Surface di nuova generazione

In base alle ultime indiscrezioni, le due macchine porteranno con sé significativi miglioramenti in termini di performance ed efficienza grazie ai nuovi processori Intel Core Ultra e Snapdragon X Elite. Il gigante tech dovrebbe etichettare i due nuovi Surface come dei PC AI, quindi ideali per quelle attività che prevedono l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa.

Il lancio di entrambi i dispositivi è previsto nelle prossime settimane, partendo dalle versioni con chip Intel. A giugno dovrebbero arrivare le versioni Arm.

Come suggerito dalla pagina web appena inaugurata, l’azienda dedicherà parte dell’evento alle nuove funzionalità di Windows e Copilot, forse legate alla neural processing unit (NPU) di prossima generazione che troverà spazio nei due nuovi dispositivi sopracitati. Microsoft starebbe lavorando anche alla feature “AI Explorer”, una versione avanzata di Copilot.

Nonostante il possibile debutto della tecnologia OLED sul Surface Pro 10, i riflettori sono puntati sul Surface Laptop 6. Il portatile, secondo i rumor, vanterà un nuovo design caratterizzato principalmente da cornici molto più sottili, angoli più arrotondati e un touchpad migliorato.

La pagina dell’evento purtroppo non fornisce dettagli aggiuntivi, quindi – almeno per il momento – bisogna accontentarsi delle indiscrezioni lanciate in queste settimana dalle fonti più attendibili. In ogni caso, non c’è da attendere molto: l’appuntamento, si ricorda, è fissato per le 18:00 (ora italiana) del 21 marzo.

Immagine di copertina realizzata con Microsoft Copilot.