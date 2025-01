Microsoft Excel World Championship: quando i fogli di calcolo diventano e-sport

Excel è un software storico, giustamente abbinato a contesti poco emozionanti come lavoro aziendale o contabilità. In realtà, negli Stati Uniti, c’è chi però la vede in modo molto diverso.

Lo scorso mese, in quel di Las Vegas, si è infatti tenuto un evento unico nel suo genere, con 12 esperti del programma di Microsoft che si sono sfidati a colpi di puzzle di fronte a un pubblico di circa 400 persone nel suggestivo contesto di un’arena e-sport.

L’evento, chiamato Microsoft Excel World Championship, ha visto in palio un premio da 5.000 dollari con tanto di cintura, in pieno stile wrestling, consegnata al vincitore. Se tutto ciò può sembrare bizzarro, va considerato che l’organizzatore dell’evento, ovvero Andrew Grigolyunovich ha affermato di voler trasformare Excel in una sorta di e-sport, con tanto di tornei a premi.

Il Microsoft Excel World Championship non è il primo evento competitivo in assoluto dedicato ai fogli di calcolo

Il vincitore del Microsoft Excel World Championship è stato il trentanovenne Diarmuid Early, un consulente finanziario con origini irlandesi che vive a New York. Le sfide affrontate hanno incluso la progettazione di formule complesse sui fogli di calcoli che, per un utente normale, richiederebbero diverse ore di estenuante sforzo per essere realizzate.

Va comunque considerato come questo evento non è il primo nel suo genere. La prima competizione ufficiale di Excel è infatti stata ModelOff, iniziata nel 2012 e interrotta dopo sette edizioni a causa di scarsità di fondi e sponsor.

Il primo foglio di calcolo di sempre è stato VisiCalc del 1984, una sorta di “lavagna elettronica” capace di automatizzare i calcoli. Appena un anno dopo, Microsoft ha lanciato Excel, uno dei software più popolari e longevi di sempre. Uno dei punti di forza di questo strumento è proprio la sua duttilità: i fogli di calcolo odierni, proprio grazie alle formule, sono utilizzabili in svariati contesti.