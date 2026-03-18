Microsoft frena su Copilot in Windows 11: cambia la strategia AI

L’integrazione di funzionalità AI nei sistemi operativi Microsoft ha seguito un’accelerazione evidente a partire dal 2023, quando l’azienda di Redmond ha introdotto Copilot come componente trasversale tra Windows, Edge e la suite Microsoft 365. L’obiettivo dichiarato era trasformare l’interfaccia utente in un punto di accesso continuo a funzionalità generative e assistive. A distanza di circa due anni, però, Microsoft rivede i suoi piani: alcune integrazioni AI previste per Windows 11 non saranno mai distribuite, mentre altre appaipno ridimensionate o rilasciate senza il marchio Copilot. Il contesto è quello di una crescente pressione da parte degli utenti e di criticità tecniche legate a sicurezza, prestazioni e usabilità.

Dal debutto di Copilot all’integrazione diffusa in Windows 11

La prima fase dell’iniziativa Copilot ha puntato su una presenza capillare all’interno del sistema operativo.

Dopo il debutto ufficiale nel 2023, Microsoft ha progressivamente esteso l’assistente AI a diversi componenti di Windows 11, inclusa la barra laterale, il browser Edge e alcune applicazioni di sistema.

Con il lancio dei cosiddetti PC Copilot+ nel 2024, l’azienda ha rafforzato l’idea di un ambiente in cui l’AI fosse sempre disponibile, anche attraverso hardware dedicato come le NPU integrate nei processori.

In quel periodo furono mostrate in anteprima funzioni avanzate come suggerimenti automatici nelle notifiche, assistenza contestuale nelle impostazioni e capacità di interazione diretta con file e contenuti locali. L’idea tecnica era quella di un assistente “agentico”, capace di comprendere il contesto del sistema e proporre azioni senza input espliciti da parte dell’utente.

Le funzionalità cancellate e il ridimensionamento del progetto

Le integrazioni più ambiziose non hanno superato la fase di sviluppo. In particolare, Microsoft ha interrotto il lavoro su Copilot Suggestions nelle notifiche e sull’integrazione diretta all’interno dell’app Impostazioni. Queste funzioni, annunciate nel 2024 e mai distribuite nemmeno nei canali Insider, sono state abbandonate dopo mesi di test interni.

Una dinamica simile riguarda Esplora file: nel file manager di sistema le funzionalità AI sono arrivate in forma ridotta e senza alcun riferimento a Copilot.

Le versioni finali hanno eliminato le capacità più avanzate di automazione mostrate inizialmente, mantenendo invece strumenti più limitati come riassunti automatici o modifiche tramite integrazione con applicazioni esterne.

Microsoft ha scelto di distribuire alcune capacità AI come funzionalità isolate, evitando di presentarle come parte di un assistente centrale. In pratica, l’AI resta presente, ma perde il ruolo di interfaccia dominante del sistema operativo.

Il caso Recall e le implicazioni sulla sicurezza

Una delle cause principali del rallentamento è legata alla funzione Windows Recall, progettata per registrare in modo continuo l’attività sullo schermo e consentire ricerche sulla “cronologia delle attività” svolte con il PC avvalendosi dell’AI. Dal punto di vista tecnico, Recall sfrutta modelli locali combinati con indicizzazione semantica e snapshot periodici del desktop.

La funzione ha però sollevato forti preoccupazioni in ambito sicurezza. Diversi esperti hanno evidenziato rischi concreti legati alla memorizzazione persistente di dati personali, riservati e sensibili, inclusi contenuti visualizzati temporaneamente o credenziali esposte in chiaro.

Le critiche hanno costretto Microsoft a ritardarne il rilascio e a rivedere parte dell’architettura, introducendo controlli più restrittivi e maggiore isolamento dei dati. Pochi giorni fa, un ricercatore indipendente ha dimostrato che è possibile estrarre i database della versione più recente di Microsoft Recall, fino a poco tempo fa considerata più sicura e quindi capace di custodire i dati degli utenti.

Riduzione dell’AI “invasiva” e nuove linee guida

Microsoft ha iniziato a ridurre quello che tanti utenti hanno definito “AI bloat” o Microslop: l’eccessiva presenza di funzioni AI distribuite in modo poco coerente all’interno del sistema operativo. L’obiettivo è integrare l’intelligenza artificiale solo nei contesti in cui offre un beneficio misurabile, evitando duplicazioni o sovrapposizioni nell’interfaccia.

La nuova direzione riduce la complessità percepita e limita l’impatto sulle prestazioni, soprattutto su dispositivi privi di accelerazione hardware dedicata.

La riduzione delle integrazioni Copilot non implica comunque un abbandono dell’intelligenza artificiale in Windows. Microsoft continua a investire in modelli ibridi, che combinano elaborazione locale e servizi cloud nonché in strumenti infrastrutturali come il Model Context Protocol, progettato per standardizzare l’interazione tra agenti AI e applicazioni. Ne abbiamo parlato di recente per l’attivazione dell’interazione tra agenti AI e i DevTools di Google Chrome.

La differenza riguarda il modo in cui queste tecnologie sono esposte all’utente. Il nuovo approccio sembra voler privilegiare funzionalità modulari, attivabili su richiesta e meno intrusive.

Parallelamente, i vertici di Microsoft hanno manifestato l’intenzione di concentrarsi su stabilità e correzione di bug, aree in cui Windows 11 ha ricevuto critiche persistenti (vi ricordate l’ormai celebre “Windows 11 fa schifo” dell’ex Microsoft Dave Plummer?).

Il risultato è una transizione da un assistente onnipresente a un insieme di strumenti distribuiti. L’AI resta una componente centrale, ma nella nuova visione di Microsoft sarà integrata con maggiore cautela, evitando di trasformare l’interfaccia del sistema operativo in un layer dominato da suggerimenti automatici e automazioni non richieste.