Microsoft invita a ignorare l'errore WinRE 0x80070643 con gli aggiornamenti di aprile

Microsoft ha confermato che alcuni utenti potrebbero trovarsi dinanzi all’errore 0x80070643 (“ERROR_INSTALL_FAILURE”) durante l’installazione degli aggiornamenti per Windows Recovery Environment (WinRE), rilasciati ad aprile 2025. Nonostante il messaggio possa apparire allarmante, i responsabili della società guidata da Satya Nadella chiariscono che si tratta di un problema inesistente, una sorta di “falso positivo”, privo di reali implicazioni sul funzionamento dei dispositivi Windows interessati.

Cosa sono gli aggiornamenti per WinRE

Gli aggiornamenti KB5057589 per Windows 10 e KB5057588 per Windows Server 2022, distribuiti questo mese, hanno uno scopo molto specifico: mantenere sicuro ed efficace l’ambiente di ripristino di Windows, che è separato dal sistema operativo principale.

WinRE è infatti una versione ridotta di Windows avviabile in modalità di emergenza, progettata per aiutare l’utente a risolvere problemi gravi, ad esempio quando il sistema principale non si avvia. Si tratta di un ambiente messo a disposizione attraverso una partizione nascosta o attraverso il file Winre.wim .

Gli aggiornamenti destinati a WinRE non interessano quindi direttamente il sistema operativo principale, bensì il compatto ambiente di ripristino.

Sistemi interessati dall’errore 0x80070643

Gli utenti notano il messaggio d’errore con codice 0x80070643 nella finestra di Windows Update, subito dopo aver tentato di installare l’aggiornamento WinRE. Tuttavia, Microsoft rassicura sul fatto che l’aggiornamento si applica normalmente dopo il riavvio della macchina, anche se l’interfaccia continua a indicare la presenza del problema.

Secondo la società di Redmond, l’errore si verifica quando il dispositivo tenta di installare un aggiornamento WinRE ed è presente un altro aggiornamento in attesa di riavvio del sistema.

In questo scenario, il sistema segnala erroneamente che l’installazione dell’aggiornamento WinRE non è riuscita. In realtà, l’aggiornamento è correttamente applicato al successivo riavvio del dispositivo.

Una volta riavviato il sistema, il messaggio di errore associato al codice 0x80070643 è automaticamente rimosso nel corso della successiva scansione con Windows Update.

Microsoft ha comunque annunciato che è in fase di sviluppo una correzione ufficiale che sarà distribuita a stretto giro per risolvere definitivamente il comportamento anomalo.

Credit immagine in apertura: Microsoft