Microsoft e Mistral rafforzano l'AI europea: modelli e GPU dal cloud agli ambienti disconnessi

Microsoft e Mistral ampliano la loro collaborazione con un accordo che unisce tre componenti finora trattati spesso separatamente: modelli di AI avanzati, capacità di calcolo collocata in Europa e possibilità di eseguire le applicazioni anche fuori dal cloud pubblico. L’obiettivo dichiarato consiste nel permettere ad aziende, Pubbliche Amministrazioni (PA) e operatori regolamentati di adottare sistemi generativi e agentici senza rinunciare al controllo sui dati, sull’infrastruttura e sulla continuità operativa.

La partnership porta Mistral Medium 3.5 e Mistral OCR 4 in Microsoft Foundry; Medium 3.5 entra inoltre in Copilot Studio. I clienti potranno quindi utilizzare i modelli sviluppati in Europa attraverso i servizi cloud di Azure, nelle installazioni Azure Local collegate alla piattaforma Microsoft oppure in ambienti completamente disconnessi da Internet.

L’integrazione software si affianca a un’intesa infrastrutturale molto ampia: Mistral aumenterà la propria capacità di calcolo in Europa con migliaia di sistemi basati sulla piattaforma NVIDIA Vera Rubin; Microsoft si impegna a utilizzare una parte di tale capacità per sostenere lo sviluppo e l’erogazione dei propri servizi cloud e AI. Le aziende definiscono l’accordo multimiliardario, senza indicarne pubblicamente l’importo esatto.

L’accordo non riguarda soltanto l’accesso ai modelli AI

Microsoft distribuisce modelli Mistral attraverso Azure già dal 2024. Il nuovo accordo sposta tuttavia il rapporto su un livello differente: la società di Redmond non si limita a inserire altri modelli nel proprio catalogo, ma collega la tecnologia Mistral alla strategia Sovereign Cloud e alla propria offerta cloud-to-edge.

Per un’impresa, poter selezionare un modello alternativo a quelli sviluppati direttamente da Microsoft od OpenAI rappresenta soltanto il primo livello di scelta.

Le questioni più difficili emergono quando occorre stabilire dove elaborare i dati, chi amministra l’hardware, quali informazioni possono lasciare una determinata sede e cosa accade quando la connessione al cloud non risulta disponibile.

La collaborazione prova a rispondere proprio a queste esigenze attraverso un modello operativo comune. Un’applicazione può nascere in Microsoft Foundry, utilizzare un modello Mistral e successivamente essere eseguita su Azure oppure avvicinata ai dati tramite Azure Local. Nei casi più restrittivi, l’infrastruttura locale può funzionare senza una connessione esterna permanente.

Azure Local estende infatti tecnologie e strumenti di gestione Azure verso server installati nei data center aziendali o nelle sedi periferiche. Microsoft lo presenta come una soluzione per eseguire macchine virtuali, container e servizi Azure su hardware controllato dal cliente, mantenendo procedure amministrative simili a quelle del cloud pubblico. Le modalità disconnesse risultano pensate soprattutto per strutture nelle quali la connettività Internet risulta impraticabile, indesiderata oppure incompatibile con i requisiti operativi.

Mistral Medium 3.5 arriva in Foundry e Copilot Studio

Mistral Medium 3.5 costituisce uno dei cardini dell’accordo. Mistral lo descrive come un modello multimodale di classe frontier, ottimizzato per applicazioni agentiche, programmazione e attività nelle quali il modello deve combinare ragionamento, uso di strumenti e comprensione di contenuti diversi. La distribuzione a pesi aperti consente inoltre maggiori possibilità di adattamento rispetto ai servizi accessibili esclusivamente tramite API proprietarie.

La disponibilità in Microsoft Foundry permette agli sviluppatori di inserire Medium 3.5 nei processi già utilizzati per valutare, personalizzare, distribuire e monitorare modelli AI. Foundry non coincide quindi con un semplice catalogo: offre strumenti per costruire applicazioni, collegare fonti informative, configurare agenti, effettuare valutazioni e governare l’esecuzione.

L’integrazione con Copilot Studio porta invece Medium 3.5 in un ambiente rivolto anche ai team che realizzano assistenti e automazioni con strumenti low-code. Le organizzazioni possono selezionare il modello in base al singolo caso d’uso, evitando di associare ogni agente al medesimo motore generativo.

Foundry Local riduce le differenze tra sviluppo cloud ed esecuzione locale

Uno degli aspetti più interessanti della partnership riguarda la continuità tra Microsoft Foundry e Foundry Local. L’idea consiste nel consentire ai team di utilizzare modelli, API e procedure simili anche quando l’applicazione deve spostarsi dal cloud verso un’infrastruttura locale.

Il passaggio da un endpoint cloud a server collocati in azienda, in fabbrica, in ospedale o presso un ente pubblico può richiedere modifiche alle API, ai sistemi di autenticazione, agli strumenti di monitoraggio e alle procedure di aggiornamento.

Microsoft punta invece a offrire un’esperienza più uniforme: il team sviluppa e prova l’applicazione in Foundry, quindi sceglie l’ambiente di esecuzione in base a sovranità, latenza, sicurezza e resilienza.

Foundry Local consente di avvicinare inferenza e analisi ai dati; Microsoft indica esplicitamente anche la possibilità di lavorare senza accesso al cloud pubblico in configurazioni predisposte per operazioni disconnesse.

La capacità GPU europea diventa parte dell’accordo

L’intesa assume un significato ulteriore perché coinvolge direttamente l’infrastruttura di calcolo. Mistral prevede di espandere la capacità GPU disponibile in Europa utilizzando migliaia di sistemi NVIDIA Vera Rubin, piattaforma annunciata da NVIDIA per le nuove generazioni di addestramento, inferenza e applicazioni agentiche su vasta scala. NVIDIA ha presentato Vera Rubin come una piattaforma composta da più elementi coordinati, comprendenti GPU, CPU, networking e sistemi dedicati all’elaborazione e allo storage dei dati.

Microsoft utilizzerà una parte della capacità realizzata da Mistral: la scelta riflette il modello infrastrutturale già adottato dall’azienda. Redmond combina data center proprietari, spazi presi in locazione e accordi con operatori esterni per aumentare le risorse disponibili nelle diverse aree geografiche.

Per Mistral, l’intesa garantisce un grande cliente per l’infrastruttura in costruzione e aumenta la presenza dei suoi modelli presso le imprese che utilizzano tecnologie Microsoft. Per Microsoft, l’accordo rende disponibile nuova capacità europea senza affidarsi esclusivamente alla costruzione diretta di data center.

Perché Microsoft punta su un fornitore europeo

Mistral rappresenta per Microsoft sia un partner tecnologico sia una risposta alle richieste europee di maggiore autonomia nell’AI. La presenza di modelli sviluppati da un’azienda francese come Mistral consente a Redmond di presentare un’offerta meno dipendente da una sola famiglia di tecnologie statunitensi.

La nazionalità del produttore, da sola, non basta però a rendere sovrana una soluzione. Occorre considerare dove risiedono dati e log, chi gestisce le chiavi crittografiche, quali soggetti possono accedere ai sistemi, quale legislazione si applica al fornitore dell’infrastruttura e se l’applicazione può continuare a funzionare senza servizi esterni.

L’accordo inizia con l’affrontare la dimensione tecnica del problema: modelli europei, capacità GPU collocata in Europa e possibilità di esecuzione su infrastruttura controllata dal cliente.

Campi applicativi e destinatari delle tecnologie Microsoft-Mistral

I casi d’uso indicati da Microsoft e Mistral riguardano soprattutto settori nei quali trasferire indiscriminatamente i dati verso un servizio remoto non costituisce un’opzione accettabile.

In ambito industriale, un modello locale può analizzare dati di produzione, anomalie, immagini delle linee e documentazione tecnica senza inviare informazioni sensibili fuori dallo stabilimento. La bassa latenza assume inoltre importanza quando l’AI partecipa a procedure vicine al processo produttivo.

Nel settore sanitario, la possibilità di conservare localmente dati e inferenza può agevolare applicazioni dedicate a documenti, supporto clinico e organizzazione delle informazioni. Un sistema simile deve comunque rispettare separazione dei ruoli, tracciabilità degli accessi e verifica delle risposte: la posizione fisica del modello non risolve i rischi legati a errori o allucinazioni.

Banche, assicurazioni e PA possono invece sfruttare il deployment controllato per elaborare documenti riservati, automatizzare procedure interne e costruire assistenti collegati a basi informative private. Anche in questi casi occorre distinguere tra uso consultivo e processi capaci di produrre effetti sulle persone: il secondo richiede controlli molto più rigorosi.