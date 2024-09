Microsoft permette di personalizzare il tasto Copilot

Le tastiere più recenti stanno implementando un nuovo tasto interamente dedicato a Copilot. Questo permette con Windows 11 (e permetterà con i futuri sistemi operativi di Microsoft) di interagire con l’Intelligenza Artificiale.

Nonostante inizialmente al tasto sia stato assegnato un funzionamento standard, Microsoft ha annunciato l’introduzione di una funzione, presente nella versione Beta di Windows 11, che permetterà a ogni singolo utente di personalizzare il comportamento del pulsante.

Secondo quanto trapelato, il tasto Copilot avrà comunque delle sostanziali limitazioni. Per esempio, sarà possibile assegnare il tasto solo per avviare applicazioni incluse in un pacchetto MSIX con un certificato. A livello pratico, Microsoft intende permettere l’utilizzo del pulsante solo con software che soddisfino specifici standard per quanto riguarda privacy e sicurezza.

Il tasto Copilot personalizzabile: ecco in quali contesti potrebbe essere utile

Nonostante questa interessante implementazione, va comunque ricordato come il tasto Copilot può continuare a funzionare come ha fatto finora.

Senza alcun tipo di personalizzazione, infatti, il bottone continuerà ad avviare l’app Copilot, sempre a patto che questa sia installata sul dispositivo. Le opzioni di personalizzazione di Windows 11, come appare logico, non avranno alcun effetto su dispositivi e le periferiche che non presentano il tasto.

Alcuni utenti potrebbero trovare questo tasto molto utile per avviare applicazioni usate di frequente o accedere a funzionalità specifiche di Windows 11. I più “tradizionalisti” potrebbero però rimanere legati al menu Start o la barra delle applicazioni per avviare app.

Il tasto Copilot, introdotto sulle tastiere all’inizio di quest’anno, è l’ultima modifica al layout dopo tanti anni. In precedenza, l’ultima modifica in tal senso è stata l’aggiunta del tasto Windows. L’ultima Beta di Windows 11 non si è limitata ad aggiungere questa interessante personalizzazione. Tra le varie implementazioni figura anche un fastidioso bug che si verificava in concomitanza con la chiusura dell’app Blocco note e altri problemi simili.