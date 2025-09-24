Microsoft potrebbe pagare i siti web per i contenuti usati dall'AI

Secondo quanto riportato da Axios, Microsoft sta lavorando ad una piattaforma di pagamento che potrebbe ridefinire il rapporto tra contenuti giornalistici e intelligenza artificiale. La nuova piattaforma, denominata Publisher Content Marketplace, si presenta come un laboratorio digitale in cui l’innovazione tecnologica incontra la necessità di sostenibilità economica degli editori. Al centro di questa iniziativa c’è un modello di remunerazione rivoluzionario: il pagamento non avviene più sulla base di accordi forfettari, ma secondo l’effettivo utilizzo dei contenuti da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, a partire dall’assistente Copilot.

Come sarà Publisher Content Marketplace

L’avvio della piattaforma avviene in modalità sperimentale, coinvolgendo un ristretto gruppo di publisher statunitensi. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire, insieme agli editori, strumenti di tracciamento avanzati, politiche condivise e modelli di prezzo calibrati sulle reali dinamiche di fruizione dei contenuti.

Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di stabilire parametri oggettivi per la valutazione qualitativa dei contenuti: una svolta che potrebbe finalmente offrire criteri chiari e trasparenti per determinare il valore economico degli archivi editoriali messi a disposizione delle IA.

Per gli editori che decideranno di aderire alla piattaforma, si aprono scenari interessanti: la possibilità di accedere a nuovi flussi di compensi, ottenuti grazie alla qualità dei propri contenuti, e una maggiore capacità di incidere sulle modalità di utilizzo dei propri archivi. Questo sistema, se implementato con equità, potrebbe rappresentare un’occasione concreta per rafforzare la tutela dei diritti dautore e valorizzare il lavoro delle redazioni, offrendo finalmente una risposta alle preoccupazioni emerse negli ultimi anni.

Dal punto di vista di Microsoft, l’adozione di un marketplace di questo tipo comporta molteplici vantaggi strategici. In primo luogo, la piattaforma potrebbe ridurre in modo significativo l’esposizione a future controversie legali, anticipando l’adozione di normative più stringenti in materia di utilizzo dei contenuti. Inoltre, la possibilità di accedere a contenuti verificati e di alta qualità potrebbe consentire a Microsoft di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri player del settore, garantendo modelli di IA più affidabili e performanti.

Copilot rappresenta il primo banco di prova per testare l’efficacia e la scalabilità del nuovo modello. Tuttavia, le ambizioni di Microsoft vanno ben oltre: l’azienda ha già annunciato che l’accesso al Publisher Content Marketplace sarà progressivamente esteso ad altri prodotti e servizi all’interno del proprio ecosistema. Questa strategia punta a offrire agli editori nuove e concrete opportunità di monetizzazione, valorizzando i loro contenuti all’interno di un AI marketplace in continua espansione.

L’AI potrebbe uccidere l’editoria (e tutta internet)

Il tempismo dell’annuncio non è casuale. L’editoria tradizionale vive una fase di crisi profonda, con modelli di business sempre più difficili da sostenere nell’era digitale. In questo contesto, la proposta di Microsoft potrebbe rappresentare una vera ancora di salvezza, a patto che la piattaforma riesca ad attrarre un numero sufficiente di “acquirenti” di contenuti, creando così un mercato realmente bidirezionale e dinamico.

Non si possono tuttavia ignorare le tensioni legali che, negli ultimi mesi, hanno caratterizzato il rapporto tra grandi editori e colossi tecnologici. Il caso più emblematico è quello di The New York Times, che ha avviato un’azione legale contro Microsoft e OpenAI per presunte violazioni di copyright. In questo scenario, il nuovo AI marketplace si propone anche come strumento di mitigazione dei conflitti, puntando su accordi economici più trasparenti e condivisi, pur senza poter garantire l’eliminazione totale dei rischi legali.