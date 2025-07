Microsoft Print to PDF non funziona: colpa degli aggiornamenti di aprile

Dopo l’installazione degli aggiornamenti rilasciati da Microsoft ad aprile 2025, tramite Windows Update e gli altri canali, tanti utenti hanno lamentato l’impossibilità di utilizzare Microsoft Print to PDF. Si tratta della stampante virtuale, presente di default nella finestra Stampanti e scanner di Windows, che permette di ottenere un documento PDF a partire da qualunque cosa sia visualizzato sullo schermo. In altre parole, qualunque programma sia dotato della funzione File, Stampa, può inviare dati a Microsoft Print to PDF.

Microsoft ha ammesso l’esistenza del problema che impediva il corretto funzionamento della funzione Microsoft Print to PDF su tanti sistemi Windows 11 24H2 e ha condiviso un documento di supporto.

Il problema: la scomparsa della stampante virtuale Microsoft Print to PDF

Dopo aver applicato l’aggiornamento di aprile, molti utenti e amministratori di sistema hanno notato che la stampante virtuale Microsoft Print to PDF non compariva più nell’elenco delle periferiche di stampa, accessibile da Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Stampanti e scanner.

Oltre alla scomparsa della stampante, tentare di abilitare manualmente la funzionalità tramite le funzionalità opzionali di Windows ( Windows+R , optionalfeatures , Stampa su PDF Microsoft) restituiva un errore con codice 0x800f0922. L’errore impediva l’installazione corretta del driver della stampante, la cui posizione di sistema è %systemroot%\System32\DriverStore\FileRepository .

Come Microsoft ha ripristinato il funzionamento della stampante virtuale

I tecnici dell’azienda di Redmond spiegano che la correzione è stata integrata nell’aggiornamento cumulativo di anteprima KB5060829, rilasciato ufficialmente venerdì scorso.

Il pacchetto è destinato agli utenti Windows 11 24H2 e il fix sarà incluso nella normale distribuzione degli aggiornamenti mensili di luglio (Patch Tuesday), quando diventerà disponibile per l’intera base di utenti.

Cosa fare se non si volesse installare l’aggiornamento di giugno

Chi non volesse aspettare il prossimo 8 luglio (Patch Tuesday) e, allo stesso tempo, prefisse non installare l’aggiornamento facoltativo di giugno contenente la correzione (KB5060829), Microsoft suggerisce una soluzione manuale: abilitare la funzionalità Printing-PrintToPDFServices-Feature attraverso le Funzionalità di Windows o tramite PowerShell.

Si può quindi usare la procedura già descritta in precedenza, ovvero premere la combinazione di tasti Windows+R , digitare optionalfeatures , cercare e attivare la voce Stampa su PDF Microsoft.

In alternativa, basta premere Windows+X , scegliere Terminale (Admin) per aprire una finestra PowerShell con i privilegi amministrativi, quindi digitare i seguenti comandi:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features​​​​​​​ Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features