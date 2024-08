Microsoft Teams: una nuova funzione per "movimentare" le riunioni

Un piccolo aggiornamento di Microsoft Teams ha aggiunto una funzione che potrebbe aiutare gli utenti a “movimentare” le riunioni più noiose.

Stiamo parlando di quelle che vengono definite le “reazioni” che, con l’implementazione appena citata, saranno disponibili anche per i meeting più grandi, in cui partecipano decine e decine di membri delle aziende.

Le reazioni proposte dall’app di Microsoft rientrano nei classici canoni proposti con queste interazioni. Parliamo di simboli come il classico “mi piace” o quello a forma di cuore, ma anche alcuni che esprimono divertimento, sorpresa o tristezza. Sebbene non si tratti di qualcosa definibile come “professionale”, in alcuni contesti più leggeri tutto ciò potrebbe aggiungere un tocco di vivacità a una discussione altrimenti spenta.

Secondo quanto affermato al momento dell’implementazione, la funzione è disponibile solo per utenti che hanno sottoscritto il livello Premium di Microsoft Teams, anche se in futuro potrebbe essere disponibile per chiunque utilizzi l’app.

Microsoft Teams si rinnova, tra IA, reazioni ed emoji: ecco le novità più recenti dell’app

Questa introduzione è solo l’ultima di una serie di novità legate alla popolare app.

Per esempio, questa offre una serie di plugin e funzioni legate all’Intelligenza Artificiale e, più nello specifico, basate su GPT 3.5. Queste permettono di automatizzare alcune delle attività più noiose delle riunioni online come ottenere riepiloghi testuali del discorso in modo automatico.

Vicina alla recente implementazione delle reazioni poi, nelle ultime settimane Teams è sembrato voler rivedere un po’ tutto ciò che riguarda emoji e simili. Un po’ così come fa il concorrente Slack, le emoji saranno disponibili in chat attraverso un menu apposito e, tra le altre cose, l’app consente di aggiungere fino a 5.000 icone personalizzate.