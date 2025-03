Milioni di dispositivi Android TV infettati dal malware Vo1d

I malware non sono un pericolo solo per PC e smartphone ma, soprattutto negli ultimi anni, anche le Android TV sono diventate una preda ambita per i cybercriminali.

A testimonianza di ciò, negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova e temibile minaccia, ovvero una nuova variante del botnet Vo1d. Quest’ultima campagna sembra aver raggiunto un numero enorme di dispositivi infettati, con milioni di Android TV colpite.

Stando a quanto affermato dai ricercatori di Xlab, a metà gennaio si sono registrati 1,6 milioni di dispositivi compromessi in oltre 200 paesi. Questo numero, nelle ultime settimane, potrebbe essere cresciuto in modo drastico a causa di una nuova impennata di infezioni risalente allo scorso 21 febbraio.

Vo1d fa tremare i possessori di Android TV: ecco come evitare rischi

Come sottolineato da Xlab, la situazione risulta alquanto grave, con un numero di dispositivi colpiti così alto da costituire una grave minaccia a lungo termine per la sicurezza informatica a livello mondiale.

Secondo alcuni dati, raccolti nelle prime due settimane di febbraio, Vo1d ha colpito maggiormente paesi come Brasile (con il 24,97% di casi totali), Sud Africa (13,6%), Indonesia (10,54%) e Argentina (5,27%). Curiosamente, un paese di solito colpito in modo duro da campagne malware come gli Stati Uniti, non rientra tra le aree con più infezioni.

Vista l’enorme diffusione risulta importante mantenere i propri dispositivi protetti anche in zone finora poco colpite. Per raggiungere un livello notevole di sicurezza è importante aggiornare il firmware e/o il sistema operativo di ogni Android TV. Dove è possibile, integrare aggiornamenti automatici può aiutare a evitare dimenticanze potenzialmente disastrose.

Infine, affidarsi solo a Google Play Store per installare nuove app, può essere un ulteriore modo per evitare di restare intrappolati nella rete di Vo1d o in altre minacce simili.