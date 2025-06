Mini Tastiera USB 78 tasti layout italiano Techly IDATA KB-178UBK: compattezza ed efficienza

Le mini tastiere USB rappresentano una risposta concreta alle esigenze di chi cerca soluzioni compatte, pratiche ed efficienti. In contesti professionali in cui lo spazio sulla scrivania è limitato, come negli ambienti industriali, nei punti vendita, nel caso dei sistemi embedded o in mobilità, la riduzione dell’ingombro è fondamentale per garantire una postazione di lavoro ordinata ed ergonomica. Anche in ambito domestico, le mini tastiere si rivelano ideali per configurazioni minimaliste o per l’utilizzo con dispositivi come mini PC, media center e server.

Tra le soluzioni disponibili sul mercato, la mini tastiera Techly USB IDATA KB-178UBK si distingue per la sua praticità e versatilità, pensata per chi necessita di un dispositivo compatto senza rinunciare all’affidabilità. La tastiera combina infatti dimensioni ridotte, qualità costruttiva e compatibilità con qualunque tipo di sistema.

Techly IDATA KB-178UBK: design compatto e costruzione robusta

Con una larghezza di appena 285,5 mm, una profondità di 120,5 mm e uno spessore di 18 mm, la mini tastiera IDATA KB-178UBK rappresenta una delle scelte più compatte sul mercato tra le tastiere con layout completo. Nonostante le dimensioni ridotte, integra 78 tasti standard disposti secondo il layout italiano, offrendo un’esperienza di digitazione familiare, naturale e immediata.

La struttura ultra sottile non compromette la robustezza: i tasti sono progettati per garantire una lunga durata nel tempo, con un comportamento uniforme e un funzionamento silenzioso. Il colore nero sobrio ed elegante si adatta perfettamente sia ad ambienti professionali che domestici.

Collegamento semplice e immediato

La mini tastiera Techly si collega tramite un’interfaccia USB-A 2.0 standard, garantendo compatibilità immediata senza la necessità di installare driver aggiuntivi. Il cavo di connessione, lungo 1,5 metri, offre sufficiente flessibilità per adattarsi a molteplici configurazioni.

Pensata principalmente per l’ambiente Windows, la IDATA KB-178UBK è pienamente compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11, permettendo un utilizzo plug-and-play immediato su un’ampia gamma di dispositivi.

Prestazioni e comfort d’uso

Uno dei punti di forza della tastiera è la digitazione silenziosa, particolarmente apprezzabile in ambienti condivisi dove il rumore può risultare fastidioso. Il feedback tattile è equilibrato, offrendo una buona risposta a fronte di un livello acustico davvero contenuto.

La compattezza, inoltre, non sacrifica l’ergonomia: pur essendo più piccola rispetto a una tastiera tradizionale, il layout ben organizzato consente di mantenere una velocità di battitura elevata senza affaticare le mani. Una caratteristica che rende la mini tastiera Techly USB IDATA KB-178UBK particolarmente adatta per un uso intensivo quotidiano, sia in ufficio che in mobilità.

Con un peso di circa 400 grammi, è facilmente trasportabile senza risultare fragile o instabile durante l’uso.

Contenuto della confezione e disponibilità

La confezione comprende la tastiera compatta e un manuale utente essenziale per una rapida configurazione.

All’interno del manuale sono riassunte le funzionalità avanzate alle quali è possibile accedere premendo il tasto Fn in combinazione con F1 ,.., F10 : avvio del lettore multimediale, gestione delle tracce in riproduzione, attivazione e disattivazione dell’audio, regolazione del volume, utilizzo del tasto Bloc Scorr (adoperato soprattutto da chi lavora con i fogli elettronici e desidera bloccare la cella selezionata).

Disponibile a un prezzo davvero competitivo, la mini tastiera USB Techly rappresenta una scelta vantaggiosa per chi cerca un prodotto affidabile e compatto senza rinunciare alla qualità costruttiva.

In collaborazione con Techly