Modalità AI di Google: dal motore di ricerca a Gemini con un solo tocco

Google Gemini si sta diffondendo in pressoché qualunque dispositivo Android, integrandosi sempre di più con tale sistema operativo. A quanto pare, la compagnia di Mountain View vuole continuare a spingere sul suo modello AI.

L’azienda sta infatti testando una nuova funzione, chiamata AI Mode (Modalità AI) che dovrebbe arrivare a “fondere” il classico motore di ricerca con Gemini. La funzionalità, individuata dagli esperti dal sito Android Authority, sembra andare ben oltre ai riepiloghi AI ormai abbastanza comuni quando si parla di ricerche online.

La potenziale funzione, individuata nell’ultima versione beta dell’app Google v.15.49.40, dovrebbe fornire un accesso più rapido a Gemini, consentendo agli utenti di andare più a fondo delle query, ponendo domande ancora più approfondite.

La Modalità AI di Google cambia gli equilibri tra utente e ricerca online

Secondo quanto scoperto da Android Authority, Google sta lavorando per integrare un pulsante nell’angolo in alto a sinistra del display. Allo stato attuale di sviluppo, questo non sembra avere particolari utilità ma, secondo gli esperti, potrebbe essere in qualche modo connesso con la cronologia delle conversazioni tra utente e Gemini. Un altro bottone, presente nel widget relativo alla ricerca, è invece stato identificato come pulsante di scelta rapida.

Come già sottolineato, le implementazioni di Google sembrano aver preso una direzione diversa rispetto ai riepiloghi legati all’AI. L’intenzione sembra quella di rendere le ricerche online molto più “conversazionali“, più simili alle interazioni con un chatbot rispetto che all’inserimento di una semplice query.

Al di là di questi discorsi, va comunque considerato come la modalità AI non sia ancora stata annunciata in via ufficiale. Ciò significa che potrebbe trattarsi di un semplice test e, anche in caso di implementazione, non è dato sapere quando questa sarà disponibile per gli utenti.