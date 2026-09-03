Movie Scene Map ti mostra dove sono stati girati film e serie: come funziona

Se, come noi, siete (anche) appassionati di film e serie TV, apprezzerete certamente una piacevole e inaspettata scoperta: Movie Scene Map.

Movie Scene Map permette di scoprire su una mappa interattiva dove sono stati girati film e serie TV, collegando migliaia di produzioni a luoghi reali sparsi in tutto il mondo. Basta cercare una città, spostarsi sulla cartina o fare zoom su una zona conosciuta per vedere quali titoli sono associati a strade, piazze, edifici e altre location utilizzate per le riprese.

L’applicazione web gratuita raccoglie attualmente oltre 15.700 luoghi distribuiti in 166 Paesi e li collega a più di 9.000 film e serie TV, oltre a videogiochi, anime e manga. Non serve creare un account e non c’è una banca dati proprietaria costruita manualmente: la parte interessante del progetto sta proprio nel modo in cui informazioni già disponibili sul web sono trasformate in una struttura geografica navigabile.

Movie Scene Map è quindi curiosa da usare, ma ancora più interessante da smontare concettualmente. Dietro quei punti sulla cartina c’è infatti un problema tutt’altro che banale: come si passa dalla frase “questo film è stato girato qui” a coordinate geografiche, fotografie, relazioni tra migliaia di oggetti e una mappa che rimane utilizzabile senza sommergere lo schermo di “icone segnaposto”?

Il vero database di Movie Scene Map è Wikidata

Una pagina Wikipedia può contenere una frase come “le riprese del film si sono svolte a Roma, Cinecittà e nella Reggia di Caserta“. Per un’applicazione questa è innanzitutto prosa: deve capire quali parole rappresentano luoghi, distinguere una località da un nome di persona e stabilire quale relazione esista tra il film e ciascun posto.

Wikidata, cioè la base di conoscenza strutturata collegata ai progetti Wikimedia, si basa invece su un insieme di entità e proprietà. Un film è identificato da un elemento, per esempio Q... ; anche Cinecittà dispone del proprio elemento. Tra i due può esistere la proprietà P915 , “filming location“. Non serve “capire” una frase: la relazione è già esplicita.

Movie Scene Map dichiara di costruire la propria base dati partendo proprio dalle filming location P915 di Wikidata, collegandole poi alle coordinate dei luoghi, alle fotografie disponibili su Wikimedia Commons e alle rispettive pagine Wikipedia. Invece di costruire un database cinematografico da zero, l’applicazione sfrutta un grafo di conoscenza già esistente.

L’autore del progetto mette pubblicamente a disposizione un file GeoJSON delle località, un CSV e un formato JSON compatto utilizzato dall’applicazione.

Provate adesso a disegnare contemporaneamente 15.000 segnaposto su una mappa mondiale: il risultato sarebbe quasi inutilizzabile. Due luoghi vicini potrebbero inoltre occupare praticamente gli stessi pixel. Serve quindi ridurre progressivamente la densità delle informazioni in base allo zoom. Movie Scene Map utilizza proprio i principi del clustering geografico per rendere la mappa sempre fruibile e leggibile.

C’è perfino un server MCP sopra lo stesso database

La parte forse più inattesa arriva dalla sezione dedicata ai dati aperti. Movie Scene Map espone all’indirizzo /mcp anche un server Model Context Protocol (MCP), in modalità read-only e senza autenticazione. Lo stesso archivio utilizzato dalla mappa diventa quindi interrogabile da un assistente AI remoto.

Sono disponibili operazioni concettualmente equivalenti a:

Dove è stato girato questo film?

Quali film sono stati girati in questo luogo?

Cosa è stato girato vicino a queste coordinate?

Cerca questa produzione.

Cerca questo luogo.

È probabilmente l’aspetto più “furbo” dell’intero progetto: la parte costosa non consiste nel creare cinque interfacce diverse: consiste nel costruire una rappresentazione coerente dei dati. Gli stessi dati utilizzati da Movie Scene Map possono così andare ad alimentare una cartina, pagine web, strumenti di analisi, QGIS e persino modelli AI.