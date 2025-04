Mozilla sfida Gmail: ecco il progetto Thundermail

Mozilla, compagnia che lega il suo nome al browser Firefox e al client di posta elettronica Thunderbird, ha annunciato un nuovo e interessante servizio.

Stiamo parlando di un servizio e-mail molto simile a Gmail, con accesso direttamente tramite browser chiamato Thundermail. Questo progetto non è l’unica novità in vista per Mozilla, che ha infatti presentato anche Thunderbird Pro, un servizio a pagamento che abbina diverse utilità, tra cui un assistente AI e strumenti avanzati di pianificazione.

Gli annunci in questione arrivano direttamente dal direttore generale dei prodotti, ovvero Ryan Sipes, attraverso una dichiarazione del 29 marzo.

Secondo quanto sostenuto da Sipes, servizi come Gmail e Office 365 stanno conquistando una sempre più ampia fetta di utenza a Thunderbird e, questi nuovi strumenti, dovrebbero bloccare questa emorragia. Per il direttore generale, l’obiettivo è fornire un servizio equivalente a quanto proposto da Google ma al 100% open source.

Thundermail e Thunderbird Pro: Mozilla si affida all’open source per sfidare Google

Sia Thunderbird Pro che Thundermail sono strumenti open source, con il secondo che risulta molto familiare come interfaccia e funzionalità rispetto a Gmail. Inizialmente, sarà solo un servizio di posta elettronica, ma sembra che in futuro saranno integrati anche utility avanzate per la gestione dei contatti e un calendario.

La lista di attesa della versione beta di Thundermail è aperta al pubblico ed è possibile per ottenere l’accesso allo strumento in anticipo rispetto al resto del mondo.

Thunderbird Pro è un servizio di abbonamento a pagamento che consente di utilizzare servizi come Thunderbird Appointment per pianificare la giornata, lo strumento di condivisione file Thunderbird Send e l’assistente AI basato su Flower AI Thunderbird Assist, che è simile al Private Cloud Compute di Apple.

Thundermail e Thunderbird Pro saranno gratuiti per gli “utenti che contribuiscono alla comunità” al momento del lancio, ma agli altri utenti verrà addebitata una tariffa, ancora non meglio specificata. Thundermail avrà anche un piano gratuito, sebbene con alcune limitazioni.