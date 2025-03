Naviga con la fibra di Iliad: fino a 5 Gbps e chiamate illimitate a 21,99€/mese

Quando siamo a casa, da soli o con la famiglia, avere accesso a una connessione internet ultraveloce è indispensabile. Lo è sia per il lavoro che per lo svago, potendo condividere passioni (film, serie TV, eventi sportivi e gaming online) in maniera eccellente senza interruzioni e preoccupazioni. Nell’ampio panorama delle offerte per la connessione Internet domestica quella di Iliad si candida a essere la migliore e la più conveniente di tutte. È infatti possibile avere la fibra ottica più veloce d’Italia a soli 21,99€ al mese per sempre. Scopri come ottenere queste incredibili condizioni.

I vantaggi dell’offerta della Fibra di Iliad

La connessione in fibra ottica di Iliad è stata riconosciuta come la più veloce d’Italia. Questo prestigioso riconoscimento si basa sia sulla qualità della rete (che prevede l’utilizzo delle tecnologie FTTH EPON o FTTH GPON) che sull’adozione dello standard Wi-Fi 7 all’interno del proprio router, l’Iliadbox incluso nel canone in comodato d’uso gratuito.

In questo modo si ottengono velocità di download e upload nettamente superiori rispetto alle altre tipologie di connessione, con una stabilità eccellente anche quando sono connessi più dispositivi simultaneamente. Una soluzione ideale per tutta la famiglia che la sera o nel fine settimana si ritrova a casa e utilizza continuamente la connessione internet per lavorare, studiare, giocare online o rilassarsi davanti alla TV.

La Fibra di Iliad è in promozione a 21,99€ al mese per sempre (rispetto ai 25,99€ del prezzo originale) per tutti gli utenti che hanno un piano mobile con pagamento automatico. Questa offerta permette non solo di risparmiare 48€ all’anno (4€ al mese) ma anche di accedere alla migliore connessione in fibra ottica attualmente disponibile, con la garanzia di non andare incontro a rincari o prezzi nascosti.

Verifica ora la copertura e attiva l’offerta, inclusi nei 21,99€ al mese ci sono anche le chiamate illimitate (in Italia e in più di 60 Paesi esteri) e l’applicazione mobile per gestire e ottimizzare le prestazioni della connessione.