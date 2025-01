Naviga senza limiti con l’offerta Fastweb: mobile e fibra insieme a 31,90€

Fastweb lancia un’offerta straordinaria per chi cerca la massima qualità in un’unica soluzione: fibra ultraveloce per la casa e 150 GB al mese in 5G per il mobile, tutto a soli 31,90€ al mese. Questa promozione è pensata per rispondere alle esigenze di chi desidera connettività senza compromessi, sia a casa che in movimento. Per attivarla basta andare su questa pagina del sito di Fastweb e procedere con la verifica della copertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi di questo pacchetto.

La fibra ultraveloce di Fastweb e la connessione mobile ad un prezzo unico

Con la fibra ottica di Fastweb, puoi godere di una connessione stabile e performante, ideale per streaming in alta definizione, gaming online e lavoro da remoto. La velocità raggiunge fino a 2,5 Gbps, garantendo prestazioni eccellenti anche nelle abitazioni più connesse. Inoltre, l’offerta include il modem Fastweb Nexxt, che ottimizza la rete domestica per supportare più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti.

La componente mobile dell’offerta prevede 150 GB al mese in 5G, una quantità più che sufficiente per navigare, giocare online e utilizzare i social senza preoccupazioni. La rete mobile è progettata per offrire copertura eccellente e velocità elevate, permettendo agli utenti di rimanere connessi ovunque.

A soli 31,90€ al mese e con attivazione inclusa, questa proposta unisce due servizi essenziali in un’unica offerta conveniente e completa. Senza costi nascosti e con l’assistenza clienti sempre disponibile, Fastweb si conferma una scelta affidabile e trasparente per chi cerca qualità e risparmio. E tra l’altro compresi nell’offerta ci sono anche i corsi della Digital Academy dell’operatore, che aiutano a migliorare le proprie competenze digitali.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale di Fastweb e attiva subito l’offerta per godere di una connessione senza limiti, dentro e fuori casa.