Allarme Neptune RAT: il nuovo pericolosissimo trojan attacca Windows

La società di cybersicurezza CYFIRMA lancia l’allarme: c’è una nuova versione di Neptune RAT, un malware avanzato che rappresenta una delle minacce più sofisticate attualmente in circolazione. Capace di infiltrarsi nei sistemi Windows, spiare, rubare dati sensibili e persino distruggere informazioni critiche, Neptune RAT è una vera sfida per esperti, aziende e organizzazioni.

Sviluppato in Visual Basic .NET dal gruppo noto come “Freemasonry”, questo trojan Windows si distingue per la sua architettura modulare. Utilizza diverse DLL per eseguire funzioni specializzate, mentre il codice, fortemente offuscato, consente di eludere i sistemi di difesa tradizionali. Questo lo rende un’arma potente e versatile per i cybercriminali.

Come funziona Neptune RAT

La diffusione di Neptune RAT avviene principalmente tramite repository GitHub e l’uso di sofisticati comandi PowerShell. Gli attaccanti utilizzano un builder grafico per creare versioni personalizzate del malware, adattandolo a obiettivi specifici.

Una tecnica particolarmente insidiosa prevede l’uso di comandi PowerShell per scaricare ed eseguire il payload direttamente in memoria, evitando di lasciare tracce evidenti sul disco.

Per garantire la persistenza, il malware modifica il registro di Windows e pianifica attività che si attivano automaticamente. Inoltre, implementa meccanismi anti-analisi che interrompono l’esecuzione se rileva di trovarsi in un ambiente virtualizzato, rendendo il lavoro dei ricercatori di sicurezza estremamente complesso.

Secondo i ricercatori di CYFIRMA, Neptune RAT dispone di un arsenale di capacità offensive impressionante. Una volta installato su un sistema, consente agli attaccanti di:

Assumere il controllo completo del dispositivo infetto, visualizzando lo schermo e manipolando i file

Eseguire attacchi ransomware e azioni distruttive sul sistema operativo

Estrarre informazioni sensibili da oltre 270 applicazioni, tra cui browser e client email

Implementare un crypto clipper che sostituisce automaticamente gli indirizzi dei wallet di criptovaluta

La capacità di estrarre dati sensibili, come il furto credenziali, e di condurre attacchi devastanti rende questo malware una minaccia significativa per individui, aziende e infrastrutture critiche.

Come proteggersi da Neptune RAT

Le caratteristiche di Neptune RAT lo rendono, quindi, particolarmente pericoloso. Per mitigare i rischi, gli esperti raccomandano una serie di misure preventive:

Mantenere aggiornati antivirus e software di sicurezza

Applicare tempestivamente gli aggiornamenti del sistema operativo

Prestare attenzione a email sospette, evitando di aprire allegati o link non verificati

Implementare l’autenticazione multifattore per tutti gli account sensibili

Controllare regolarmente le attività di sistema per individuare comportamenti anomali

Solo con un approccio consapevole e proattivo è possibile contrastare una minaccia così sofisticata come Neptune RAT.