Netflix ammette: AI usata per ridurre i costi di serie popolare

Il recente annuncio di Netflix sulla produzione della serie Eternauta segna un punto di svolta per l’intero panorama dell’intrattenimento digitale. Durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2025, Ted Sarandes, CEO della piattaforma, ha sottolineato come l’utilizzo dell’AI generativa abbia permesso di ottenere risultati «dieci volte più veloci e decisamente più economici» rispetto alle metodologie tradizionali. Questa dichiarazione, apparentemente semplice, racchiude in sé una svolta che promette di cambiare profondamente il modo in cui vengono realizzati i contenuti audiovisivi.

La scena del crollo di un edificio a Buenos Aires, momento clou della serie in questione, rappresenta il primo caso in cui Intelligenza Artificiale viene impiegata da Netflix per la creazione di effetti visivi di elevata complessità in una produzione originale. La sequenza, completamente generata tramite algoritmi di AI generativa, dimostra come l’automazione possa sostituire processi storicamente lunghi e costosi, garantendo una resa visiva sorprendente e un abbattimento dei tempi di lavorazione.

Il contesto in cui si inserisce questa innovazione è quello di un’azienda in piena espansione: nel primo semestre del 2025, Netflix ha registrato una crescita del fatturato del 16% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 11,08 miliardi di dollari. In questo scenario, la capacità di proporre soluzioni tecnologiche d’avanguardia diventa un elemento chiave per consolidare la leadership e attrarre nuove fasce di pubblico.

Eternauta delinea il futuro delle produzioni Netflix

Eternauta, tratto dal celebre fumetto di Héctor G. Esterueldo e Francisco Solano López, non solo ha saputo conquistare il pubblico, ma ha anche ricevuto l’apprezzamento di personalità di spicco come il game designer Hideo Kojima. Questi ha lodato la regia, la performance degli attori e la qualità degli effetti visivi, evidenziando come l’adozione di nuove tecnologie possa elevare lo standard qualitativo delle produzioni.

L’impiego dell’AI generativa apre prospettive inedite per questo contesto, permettendo di automatizzare compiti complessi, ridurre drasticamente i costi e i tempi di realizzazione, e offrire agli autori strumenti sempre più potenti per esprimere la propria creatività. Tuttavia, questa rivoluzione tecnologica porta con sé anche interrogativi importanti: quale sarà il futuro degli artisti digitali e degli specialisti in effetti visivi tradizionali?

Nonostante le incertezze, i dati parlano chiaro: Eternauta ha conquistato il pubblico, affermandosi come una delle serie più popolari sulla piattaforma nella prima metà dell’anno. Il successo si riflette anche nel settore cinematografico, dove titoli come Back in Action hanno totalizzato 165 milioni di visualizzazioni, confermando l’appeal crescente dei prodotti realizzati con il supporto della tecnologia audiovisiva più avanzata.