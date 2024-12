Netflix e la truffa phishing che sta fregando gli utenti: ecco come funziona

Quando si parla di Netflix e delle varie piattaforme streaming, non è tutto rose e fiori. Purtroppo, in controtendenza con quanto di buono fatto dalle aziende, c’è sempre qualche piccola problematica relativa alle truffe. In questi giorni in fatti si starebbe facendo largo tra gli utenti una nuova campagna di truffe phishing.

L’obiettivo di questi ultimi è chiaramente quello di rubare dati personali. Bisogna dunque fare attenzione a quelli relativi al login nell’app streaming e anche alle informazioni delle carte di credito.

La truffa che agisce a nome di Netflix: ecco come funziona

Chi ha avuto modo di ritrovarsi di fronte ad una truffa di questo genere, di certo avrà ricevuto un SMS che, a primo impatto, proverrebbe da Netflix. Il messaggio in questione avvisa le vittime che c’è stato un improvviso blocco dell’account. In relazione a questa (finta) problematica, il testo informa che è necessario aggiornare le informazioni di pagamento per evitare la sospensione del servizio. Il messaggio include un link che conduce a un sito web che imita perfettamente quello ufficiale di Netflix.

Ovviamente si finisce su un sito che non è assolutamente quello del colosso dello streaming mondiale. Qui gli utenti, credendo che si tratti di una pagina di Netflix, vengono invitati ad inserire i loro dati personali per l’accesso e anche quelli delle carte di credito. È proprio in questo modo che i truffatori riescono a prendere il controllo dell’account uscendo ad utilizzare la carta a proprio piacimento,

Come riconoscere la truffa phishing

Ci sono alcuni segnali che possono aiutare a identificare questi messaggi fraudolenti:

Errori grammaticali o di ortografia : spesso i testi contengono sbagli evidenti;

: spesso i testi contengono sbagli evidenti; Toni allarmistici : i messaggi insistono sulla necessità di un intervento immediato;

: i messaggi insistono sulla necessità di un intervento immediato; Link sospetti: l’indirizzo del sito non corrisponde a quello ufficiale di Netflix.

Ci sono poi diversi modi di agire nel momento in cui ci si dovesse ritrovare di fronte ad un messaggio di questo genere: