Neurith: IA al servizio della creatività nella comunicazione

Il software ha fatto molto per coadiuvare le attività quotidiane, ma su un aspetto non ha fino ad oggi mai saputo incidere: la produzione testuale. I software di produttività hanno creato correttori molto efficaci, editor impeccabili, ma è sempre stato comunque l’essere umano a mettere in fila le parole per produrre significati compiuti e testi accattivanti. Oggi siamo però di fronte ad un bivio perché per la prima volta stanno nascendo strumenti in grado di operare con criterio e affidabilità nella sfera della produzione testuale: l’essere umano non sta perdendo l’egemonia su questo ambito, ma finalmente può godere di un supporto che, a fronte di mancanza di competenze specifiche o creatività, fa indubbiamente la differenza.

Neurith, ad esempio, è una piattaforma innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale per la creazione di contenuti, rivoluzionando il modo in cui aziende e professionisti gestiscono la scrittura e la produzione di materiali digitali. L’uomo chiede, Neurith risponde. E lo fa sulla base di modelli, operando al di sopra dei tradizionali tool di Intelligenza Artificiale, affinché tutti possano approcciarvi senza avere curve di apprendimento impossibili da affrontare. Neurith, insomma, è un assistente ideale per chiunque abbia a che fare con la scrittura: che sia una mail o un prospetto aziendale, una presentazione o una pagina Web, un post o un comunicato stampa, il tool è in grado di creare il testo sulla base dei desiderata dell’utente, il quale non dovrà far altro che “parlare” al tool così come si fa con la lampada di Aladino: esprimere un desiderio e vederlo realizzato.

Ma cosa fa esattamente Neurith e come può migliorare la tua creatività e produttività?

Cos’è Neurith?

Neurith è una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale progettata per assistere nella creazione di testi di ogni tipo. Il suo obiettivo principale è facilitare e accelerare la produzione di contenuti, rendendone accessibile la creazione anche a chi non dispone di un team dedicato o a chi non dispone delle necessarie competenze in materia. Del resto scrivere un post o scrivere un comunicato sono cose differenti, così come comporre un SMS valido o produrre un titolo in grado di catturare l’attenzione. Scrivere è un’arte e non tutti ne posseggono gli strumenti: Neurith mette invece a disposizione di tutti uno strumento da cui partire, i cui risultati potranno essere eventualmente modificati, ma che di fatto consente di superare quell’istante iniziale di insormontabile difficoltà in virtù di una scintilla creativa che fatica a scoccare.

Neurith non è però soltanto l’ennesima versione di servizi di intelligenza artificiale già noti. Neurith è qualcosa che va oltre poiché, costruito sulle basi dell’IA, mette a disposizione prompt specifici pensati sulla base di innumerevoli modelli di testo. La scelta del prompt dipende dalle finalità e dal contesto per cui un contenuto deve essere prodotto: una volta scelto il modello e indicate le istruzioni, l’algoritmo avrà la possibilità di lavorare per restituire in pochi secondi il risultato.

Per comprendere la molteplicità di contenuti che è possibile creare, è sufficiente scorrere un elenco rapido e non esaustivo di modelli disponibili:

titoli, anche con finalità attira-click;

idee per un blog;

scrittura di lunghi post;

testi lunghi per ebook;

nomi di startup o prodotti;

descrizione di prodotti;

email di vario genere;

comunicati stampa;

testi di canzoni;

post (Facebook, Instagram, LinkedIn o altri);

annunci promozionali;

articoli;

testi incentrati su specifiche parole chiave

FAQ;

informazioni descrittive aziendali;

saggi accademici;

testi per SMS marketing;

business plan;

script per video;

informative privacy;

termini e condizioni;

newsletter.

Questo excursus è più che sufficiente per evidenziare quanto versatile sia Neurith e quanti tipi di contenuto sia in grado di servire. Tale capacità è valore nella misura in cui non si tratta di uno strumento utile unicamente alla creazione di un testo generico, ma è in grado di calarsi nel dettaglio di ogni singola specificità, diventando così un tool “esperto” in grado di offrire risultati mirati, puntuali, precisi, affidabili.

Vantaggi di Neurith

Risparmio di tempo e risorse

Utilizzare Neurith permette di velocizzare notevolmente i processi di creazione di contenuti, risparmiando tempo e riducendo la necessità di assumere personale dedicato​. Il risparmio di risorse dedicate è immediatamente misurabile, ma ancor più ampio è il risparmio derivabile in termini di tempo perché grazie a Neurith è possibile tagliare tutte quelle ore passate a pensare email, testi da pubblicare online, comunicazioni ufficiali e quant’altro. Quando l’attività di scrittura è continua, Neurith è un investimento ad altissimo ritorno potenziale.

Utilizzare Neurith permette di velocizzare notevolmente i processi di creazione di contenuti, risparmiando tempo e riducendo la necessità di assumere personale dedicato​. Il risparmio di risorse dedicate è immediatamente misurabile, ma ancor più ampio è il risparmio derivabile in termini di tempo perché grazie a Neurith è possibile tagliare tutte quelle ore passate a pensare email, testi da pubblicare online, comunicazioni ufficiali e quant’altro. Quando l’attività di scrittura è continua, Neurith è un investimento ad altissimo ritorno potenziale. Accessibilità

Anche le piccole imprese e i liberi professionisti possono accedere a tecnologie avanzate senza dover fare grossi investimenti iniziali​. L’IA, in questo caso, cancella il gap tra la piccola e la grande azienda, premiando così più la bontà dell’idea che non la disponibilità di risorse per la sua promozione. Neurith è una livella che mette nelle mani di qualsiasi team, di qualsiasi dimensione, una potenzialità a basso costo da poter sfruttare quotidianamente.

Anche le piccole imprese e i liberi professionisti possono accedere a tecnologie avanzate senza dover fare grossi investimenti iniziali​. L’IA, in questo caso, cancella il gap tra la piccola e la grande azienda, premiando così più la bontà dell’idea che non la disponibilità di risorse per la sua promozione. Neurith è una livella che mette nelle mani di qualsiasi team, di qualsiasi dimensione, una potenzialità a basso costo da poter sfruttare quotidianamente. Miglioramento della creatività

Neurith offre strumenti che stimolano la creatività, fornendo idee per blog, titoli accattivanti e testi ottimizzati per SEO, migliorando così la qualità e l’efficacia dei contenuti prodotti​. Ogni contenuto ha un obiettivo, ogni obiettivo si ispira ad un’ambizione ed in assenza delle necessarie competenze non sarà possibile perseguire i traguardi che ci si è posti. Della comunicazione, del resto, nessuna azienda può più fare a meno poiché rappresenta l’essenza stessa dello stare sul mercato. Al tempo stesso, però, non ci si può improvvisare: una comunicazione mal composta può essere un danno. Neurith indica la strada da percorrere sulla base delle indicazioni fornite ed ogni testo che ne scaturirà andrà a supportare quegli stessi obiettivi che ci si è posti a monte.

Piani di abbonamento

Neurith è un servizio fruibile in abbonamento mensile, avendo così accesso all’IA ed ai suoi modelli sulla base di specifiche limitazioni. Sono complessivamente tre i piani disponibili:

Standard Plan (150 mila parole, oltre 40 modelli) a 19€/mese

(150 mila parole, oltre 40 modelli) a 19€/mese Premium Plan (200 mila parole, oltre 60 modelli) a 39€/mese

(200 mila parole, oltre 60 modelli) a 39€/mese Platinum Plan (300 mila parole, oltre 70 modelli) a 59€/mese

Il piano ottimale è pertanto quello che racchiude un numero di parole sufficiente a coprire tutte le necessità mensili sapendo che, al crescere delle parole, è disponibile anche un maggior numero di modelli di testo utilizzabile. Il piano Standard potrà pertanto essere sufficiente per piccole aziende con un volume minimo di comunicazioni assistite, mentre un piano Platinum sarà ideale per aziende più grandi che manifestano esigenze di assistenza in scrittura superiori.

Il servizio offre inoltre un’opportunità estremamente importante: una prova gratuita. E’ infatti questo il modo migliore per “toccare con mano” la qualità del servizio, la sensibilità dell’IA nella produzione dei testi e il modo in cui un servizio simile possa fare al caso proprio.

Non ci vorrà molto tempo per capire in che misura Neurith possa diventare un nuovo grande potenziale per la propria attività e per il suo modo di comunicare verso il mondo esterno.

Prova GRATIS Neurith ORA

Conclusione

Anche l’atto creativo della scrittura è oggi qualcosa sul quale ci si può avvalere di un’assistenza basata su algoritmi e informatica. Non soltanto la formattazione di un testo, non soltanto la correzione dello stesso, ma anche l’ideazione possono essere basati su modelli e IA per approcciare il problema con le migliori prospettive possibili.

Neurith rappresenta una soluzione potente e versatile per chiunque abbia bisogno di produrre contenuti in modo efficiente e creativo. È particolarmente utile per le piccole imprese, i freelance e i creatori di contenuti che desiderano migliorare la loro produttività senza dover investire in risorse aggiuntive. Con i suoi piani flessibili, peraltro, Neurith offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendo tale avanzata tecnologia accessibile a tutti​.

Il miglior modo per capire come Neurith possa esserti utile è provarlo (gratis). Tutto il resto verrà da sé – come un testo che, una volta smosse le prime parole, potrà arrivare dritto al lettore accarezzando la sua sensibilità per avvicinarlo alla tua azienda.

