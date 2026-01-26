NexPhone: il sorprendente smartphone che fa girare Android, Linux e Windows 11

Nel panorama attuale della tecnologia mobile, dove la convergenza tra mondi differenti sembra ancora un miraggio, emerge una proposta capace di scuotere l’attenzione degli appassionati e dei professionisti: NexPhone.

Si tratta di un dispositivo che si propone come risposta definitiva alla frammentazione tra smartphone e desktop, promettendo di essere molto più di un semplice telefono. La visione di Nex Computer è chiara: offrire un terminale che sappia incarnare la flessibilità di un telefono Android 16, la potenza di una workstation Debian Linux e la familiarità di un mini PC Windows 11, tutto racchiuso in un unico oggetto dal design robusto e moderno.

Il cuore pulsante di NexPhone è rappresentato dal processore Qualcomm QCM6490, un SoC di fascia alta che assicura supporto fino al 2036 e che promette di mantenere prestazioni di livello per un arco temporale decisamente superiore alla media dei dispositivi mobili.

Questa scelta tecnica è pensata per garantire longevità e facilità di aggiornamento, aspetti fondamentali in un settore in continua evoluzione. Il display da 6,58 pollici con refresh rate a 120 Hz offre una fluidità visiva di alto livello, mentre la batteria da 5.000mAh promette di sostenere lunghe sessioni di utilizzo, arrivando fino a 22 ore di riproduzione video e coprendo due giorni pieni in modalità mista. L’attenzione alla resistenza è testimoniata dalle certificazioni rugged MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, che assicurano una protezione elevata contro urti, polvere e acqua.

NexPhone: CPU di fascia alta, batterie convincenti e non solo

Sul piano hardware, NexPhone non lascia spazio a compromessi: i suoi 12 GB RAM garantiscono una gestione del multitasking estremamente fluida sia nell’ambiente Android 16 sia nelle sessioni desktop virtualizzate.

La memoria interna da 256 GB, espandibile tramite microSD fino a 512 GB, consente di portare sempre con sé una vasta libreria di file, applicazioni e dati. Il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-wide da 13 MP e una frontale da 10 MP, si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze di chi cerca qualità anche nella produzione di contenuti visivi in mobilità.

L’aspetto software rappresenta la vera rivoluzione del NexPhone. L’interfaccia principale è affidata a Android 16, una versione pulita e priva di bloatware, ideale per l’utilizzo quotidiano e per chi desidera un’esperienza mobile rapida e senza distrazioni. Tuttavia, il vero punto di forza risiede nella possibilità di accedere a Debian Linux come ambiente desktop completo: questa soluzione, disponibile come applicazione dedicata con accelerazione GPU, permette di lavorare su progetti di sviluppo, produttività avanzata e attività professionali direttamente dal telefono.

La modalità dual boot consente poi di trasformare il dispositivo in un vero e proprio mini PC Windows 11, dotato di una Mobile UI ottimizzata per la fruizione su schermi ridotti. Collegando il NexPhone a monitor, tastiera e mouse, l’utente può letteralmente scegliere in tempo reale tra tre ecosistemi operativi differenti, adattando l’esperienza alle proprie necessità del momento.

Non mancano le incognite

Nonostante l’ambizione e l’innovazione, permangono alcune incognite che meritano attenzione. L’adozione dell’architettura ARM, infatti, comporta limitazioni di compatibilità con le applicazioni legacy x86 su Windows 11, una questione che potrebbe influire sull’adozione da parte di chi dipende da software tradizionali. Anche su Debian Linux, la piena accelerazione GPU è legata alla disponibilità di driver e al supporto software, aspetti che restano da verificare attraverso test indipendenti. L’attesa fino al terzo trimestre 2026 per la consegna solleva ulteriori interrogativi sulla reale disponibilità, sulla frequenza degli aggiornamenti hardware e sulla capacità di competere con marchi già affermati e consolidati.