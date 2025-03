Non perdere l'occasione: attiva Norton 360 Advanced a 3,75€/mese

Garantire un ambiente digitale sicuro per tutta la famiglia è un dovere e una preoccupazione per ogni genitore. Impedire del tutto che i figli utilizzino il PC, la console, lo smartphone o la Smart TV diventa sempre più difficile e quello che emerge è la necessità di trovare soluzioni capaci di garantire la miglior sicurezza e il massimo del controllo possibile. È quello che Norton 360 Advanced rende possibile con estrema facilità. Provalo ora a soli 3,75€ al mese per avere la migliore protezione per tutta la tua famiglia.

Le funzionalità di Norton 360 Advanced per la sicurezza delle famiglie

Norton 360 Advanced è lo strumento ideale per la sicurezza delle famiglie soprattutto per la presenza di strumenti dedicati alle esigenze dei genitori con figli di tutte le età. Incluso nel piano, infatti, c’è il parental control avanzato tramite il quale monitorare le attività online dei figli e filtrare i contenuti considerati inappropriati, ma anche impostare limiti di tempo per l’utilizzo dei dispositivi elettronici, così da ridurre tutti i rischi e i possibili abusi.

Tra le funzionalità più interessanti e utili per i genitori è il sistema di rilevamento delle minacce social. Progettato per identificare potenziali casi di cyberbullismo o tentativi di adescamento, il software analizza le conversazioni sui social media e le comunicazioni online, inviando notifiche ai genitori quando rileva linguaggio offensivo, richieste di informazioni personali o comportamenti sospetti. In questo modo i genitori possono intervenire tempestivamente prima che determinate situazioni possano degenerare.

L’abbonamento a Norton 360 Advanced consente di proteggere simultaneamente fino a 10 dispositivi così da utilizzarlo sia sul PC che sugli smartphone di tutti i componenti della famiglia. Incluso in Norton 360 Advanced ci sono anche la VPN illimitata (per navigare in sicurezza anche utilizzando le reti Wi-Fi pubbliche) e 200 Giga di spazio in cloud per il backup dei propri file personali.