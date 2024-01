Norton 360: sconti record fino al 66%

Proteggere i tuoi device non è mai stato così semplice e conveniente grazie alla straordinaria promozione proposta da Norton Antivirus, che ha messo in offerta tutta la gamma 360 con sconti che arrivano fino al 66%Norton Antivirus.

In particolare, gli antivirus su cui è possibile risparmiare sono Norton Antivirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium. Per il Plus lo sconto è del 42%, per le versioni Standard e Premium il costo si abbassa del 60%, mentre la più conveniente è la Deluxe, per la quale lo sconto arriva addirittura al 66%.

Perché affidarsi a Norton

Di seguito presentiamo i prezzi dei prodotti Norton in offerta, comprensivi di sconto.

Plus: 19.99 Euro (utilizzabile su 1 fra pc, mac, tablet o telefoni) Standard: 29,99 Euro (utilizzabile su 1 fra pc, mac, tablet o telefoni) Deluxe: 34,99 Euro (utilizzabile su 5 fra pc, mac, tablet o telefoni) Premium: 44,99 Euro (utilizzabile su 10 fra pc, mac, tablet o telefoni)

Norton è tra i leader mondiali del mercato della cybersecurity. Con uno dei prodotti firmati dal marchio statunitense puoi ottenere:

Protezione affidabile : l’azienda ha una lunga storia di successo nella protezione degli utenti da malware, ransomware, minacce online e altro ancora. Le sue soluzioni sono costantemente aggiornate con le ultime tecnologie di sicurezza, per garantire la massima protezione possibile.

: l’azienda ha una lunga storia di successo nella protezione degli utenti da malware, ransomware, minacce online e altro ancora. Le sue soluzioni sono costantemente aggiornate con le ultime tecnologie di sicurezza, per garantire la massima protezione possibile. Facilità di utilizzo estrema : le soluzioni sono progettate per essere facili da usare, anche per gli utenti meno esperti di tecnologia. L’interfaccia è intuitiva e le configurazioni sono semplici da impostare.

: le soluzioni sono progettate per essere facili da usare, anche per gli utenti meno esperti di tecnologia. L’interfaccia è intuitiva e le configurazioni sono semplici da impostare. Ampia gamma di funzionalità: offre una vasta gamma di funzionalità di sicurezza, per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Oltre alla protezione dalle minacce online, Norton offre anche funzionalità di backup, controllo parentale, gestione delle password e altro ancora.

Norton 360, in particolare, garantisce sicurezza completa per i tuoi device e protegge i dispositivi da malware, ransomware, minacce online e altro ancora. Offre anche funzionalità di backup, controllo parentale, gestione delle password e altro ancora. Approfitta ora dell’incredibile offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.