Novità IONOS: PEC Europea con attivazione immediata a solo 1€ per un anno

Di questi tempi, avere una PEC, ossia una posta elettronica certificata, è fondamentale per diverse operazioni burocratiche: partecipazione a concorsi, comunicazioni dalla pubblica amministrazione e in generale una maggior sicurezza generale per i messaggi più importanti, che abbiano soprattutto valore legale. IONOS, provider n.1 di hosting, ha appena lanciato il suo servizio di PEC Europea che puoi avere in offerta speciale a solo 1 euro per un anno.

L’attivazione della PEC di IONOS è immediata e ti offrirà 1GB di spazio in casella, più che sufficiente per le comunicazioni che riceverai a questo indirizzo. Avrai così una PEC riconosciuta a livello europeo, valida in tutto il continente, con cui ricevere comunicazioni certificate con pieno valore legale anche fuori dall’Italia.

Potrai utilizzare la tua PEC da desktop e dispositivi mobili e, in caso di aziende e team, è possibile attivare una gestione multiutente per condividere l’accesso con più persone.

La casella, per aiutarti a non perdere niente, invia notifiche di ricezione ogni volta che arriva una nuova PEC, conservata tramite un sistema di archiviazione sicuro con cui immagazzinare anni di messaggi all’interno del tuo spazio senza pericoli. La sicurezza è infatti uno dei perni principali del servizio con aggiornamenti automatici, georidondanza, certificazioni ISO, protezione SSL, scansioni e difesa DDoS.

Per attivare la tua PEC ti basterà scegliere l’indirizzo, caricare un documento d’identità e eventuali dati IVA per la verifica e procedere quindi all’attivazione. Da quel momento, avrai il tuo indirizzo di posta elettronica certificata al prezzo simbolico di 1 euro per 1 anno.