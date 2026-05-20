Nuova ondata di attacchi colpisce centinaia di pacchetti npm

Attacco supply chain su npm: 314 pacchetti compromessi dal malware Mini Shai-Hulud e propagazione tra dipendenze.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 20 mag 2026
Nuova ondata di attacchi colpisce centinaia di pacchetti npm
piqsels.com
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

L’ecosistema npm è finito nuovamente nel mirino degli attaccanti.

Secondo un’analisi di SafeDep, 314 pacchetti risultano infetti in quella che i ricercatori hanno denominato campagna “Mini Shai-Hulud”, un riferimento al comportamento auto-propagante del malware all’interno della supply chain JavaScript.

L’incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza di uno dei repository più utilizzati al mondo per la distribuzione di librerie Node.js, con milioni di download quotidiani e integrazioni dirette nei pipeline CI/CD aziendali. Il pattern di attacco sfrutta meccanismi consolidati, ma con una capacità di diffusione orizzontale che lo rende particolarmente insidioso.

Come funziona l’attacco e come si propaga

Il punto di ingresso più comune è il furto di credenziali di pubblicazione, ottenuto tramite phishing o esposizione accidentale di token nei repository pubblici. Una volta preso il controllo di un pacchetto legittimo, il codice malevolo viene inserito nelle fasi di installazione, in particolare negli hook preinstall e postinstall, meccanismi nativi di npm pensati per automazioni legittime ma facilmente abusabili per eseguire comandi non autorizzati sui sistemi degli sviluppatori o direttamente nei pipeline di build.

L’elemento distintivo della campagna Mini Shai-Hulud è la capacità del malware di enumerare le dipendenze correlate e tentare la propagazione verso altri pacchetti mantenuti dallo stesso account o organizzazione, espandendo rapidamente la superficie di attacco e complicando il contenimento.

Gli script analizzati da SafeDep utilizzano payload offuscati in JavaScript puro, con tecniche di encoding Base64 e funzioni dinamiche come eval per mascherare l’esecuzione reale. Durante l’installazione, il codice accede a variabili sensibili presenti nell’ambiente, inclusi token npm, chiavi API e configurazioni CI, per esfiltrarle verso endpoint controllati dagli attaccanti.

Perché npm è strutturalmente vulnerabile

In un ecosistema basato su dipendenze interdipendenti, anche una compromissione limitata produce effetti a catena difficili da arginare. I pipeline CI/CD sono i più esposti: installano dipendenze automaticamente durante la build, spesso con privilegi elevati e senza verifiche approfondite sugli script eseguiti.

A questo si aggiunge la frammentazione della supply chain JavaScript, composta in larga parte da librerie di piccole dimensioni mantenute da singoli sviluppatori, una superficie ampia e difficile da monitorare in modo centralizzato.

Le contromisure efficaci agiscono su tre livelli. La prevenzione richiede autenticazione a più fattori per gli account npm e la riduzione dei token a lungo termine nei sistemi di pubblicazione automatica.

Il rilevamento dipende da strumenti capaci di analizzare gli script di installazione prima dell’esecuzione, individuando pattern sospetti come richieste HTTP non documentate o codice offuscato. Il contenimento, infine, si gioca sulla velocità di identificazione e revoca delle versioni infette: nel caso di attacchi propagativi come questo, ogni ora di ritardo amplia il raggio d’azione lungo le catene di dipendenze.

Tempistiche di risposta e lezioni strutturali

L’incidente conferma una vulnerabilità strutturale della supply chain open source: la fiducia tra maintainer, repository e consumatori non è sufficiente senza verifiche automatiche robuste e controlli di sicurezza continui.

La velocità di risposta rimane il fattore più critico, ma la prevenzione a monte, attraverso standard di pubblicazione più stringenti e audit obbligatori sulle versioni recenti, è l’unica leva in grado di ridurre significativamente la frequenza di questi episodi.

Ti consigliamo anche

Davvero c'è una backdoor in Windows 11 con BitLocker?
Business

Davvero c'è una backdoor in Windows 11 con BitLocker?
Zero Day Clock: le vulnerabilità critiche sono sfruttate in appena 2 giorni
Business

Zero Day Clock: le vulnerabilità critiche sono sfruttate in appena 2 giorni
Nuova falla Linux espone chiavi SSH e dati: quarta vulnerabilità in un mese
Vulnerabilità

Nuova falla Linux espone chiavi SSH e dati: quarta vulnerabilità in un mese
Pubblicato il primo exploit kernel per chip Apple M5
Vulnerabilità

Pubblicato il primo exploit kernel per chip Apple M5
Link copiato negli appunti