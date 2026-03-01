Nuove playlist e album esclusivi su Apple Music: ascolta subito con la prova gratuita

Se ami la musica e vuoi ascoltare tutti i tuoi brani preferiti senza pubblicità, questo è il momento perfetto per provarlo: Apple Music offre una prova gratuita di 1 mese per i nuovi utenti, così puoi esplorare l’intero catalogo prima di decidere. Dopo la prova, l’abbonamento parte da 5,99 € al mese per studenti, oppure 10,99 € per un piano individuale o 16,99 € per un piano famiglia condivisibile fino a sei persone.

Con Apple Music hai accesso a più di 100 milioni di brani, playlist curate, stazioni radio in diretta e contenuti esclusivi, il tutto con qualità audio avanzata, supporto offline e consigli personalizzati ogni giorno.

La tua musica preferita ovunque tu sia

Attivare Apple Music è estremamente semplice. Puoi farlo direttamente dall’app Musica su iPhone, iPad o Mac, oppure tramite il sito: in pochi secondi sarai pronto per ascoltare musica ovunque, sia in streaming che scaricando i brani per l’ascolto offline. Tutti i tuoi dispositivi – smartphone, tablet, computer, smartwatch o smart speaker — si sincronizzeranno, così potrai riprendere la tua playlist preferita in un attimo. La piattaforma è intuitiva e perfetta anche per i meno esperti: puoi creare playlist personalizzate, seguire gli artisti che ami e ricevere suggerimenti musicali basati sui tuoi gusti.

Una volta attivato il tuo abbonamento, scoprirai contenuti che si aggiornano ogni settimana: nuove uscite musicali, playlist tematiche curate da editor, stazioni radio live e album esclusivi disponibili solo su Apple Music. Oltre alla semplice riproduzione, Apple Music offre anche funzioni avanzate come:

Audio spaziale con Dolby Atmos per un’esperienza immersiva

Audio Lossless per qualità sonora senza compromessi

Testi sincronizzati che scorrono durante l’ascolto

Playlist personalizzate e consigli giornalieri

Queste caratteristiche rendono la piattaforma ideale sia per chi ama le hit del momento sia per chi cerca esplorazioni musicali più profonde, il tutto “senza pubblicità” e con la libertà di ascoltare offline quando vuoi. Approfitta della prova gratuita e scopri subito perché milioni di utenti ascoltano qui la loro musica preferita.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.