Nuovo modello IA di Google potrebbe rivoluzionare le previsioni meteo

L’Intelligenza Artificiale sembra destinata a rivoluzionare svariati settori, incluso quello delle previsioni meteo.

A quanto pare, Google è a lavoro su un nuovo modello IA capace di effettuare analisi e conseguenti previsioni meteorologiche in tempi ristretti e con una precisione impressionante.

Il progetto è opera di Google DeepMind e si chiama GraphCast. Secondo il colosso di Mountain View, questo servizio sarà in grado di prevedere il tempo con un preavviso di 10 giorni. Se comparato con gli standard di simulazione meteorologica odierni, GraphCast sembra destinato a cambiare totalmente la concezione delle previsioni.

Il primo ed evidente banco di prova, in tal senso, è stato l’uragano Lee che ha colpito il Canada lo scorso mese di settembre. Il modello proposto da Google ha previsto con precisione il suo arrivo in Nuova Scozia con nove giorni di anticipo, mentre i sistemi meteorologici più tradizionali hanno tratto la stessa conclusione solo sei giorni prima.

Previsioni meteo per 10 giorni in meno di 60 secondi: ecco le potenzialità di GraphCast

Anche per quanto riguarda la velocità di elaborazione dati, GraphCast offre risultati soddisfacenti. In meno di un minuto, infatti, il sistema è in grado di elaborare una previsione a 10 giorni.

I risultati raggiunti dall’IA sono frutto dei tanti dati che hanno alimentato i suoi database. Il modello, infatti, ha potuto giovare di ben quarant’anni di storico dati per quanto concerne gli studi meteorologici.

Non solo: i database in questione sono destinati ad arricchirsi di ulteriori dati nel corso dei prossimi anni. Ciò significa che GraphCast diventerà ancora più potente e accurato sul medio-lungo termine.

Il progetto condotto da Google DeepMind, inoltre, prevede una filosofia open source. Ciò significa che è possibile per scienziati e meteorologi, adattare questa tecnologia a diversi contesti. A livello pratico, si crede che il modello IA in questione potrebbe diventare un’arma formidabile per prevenire fenomeni meteorologici estremi e limitarne fortemente l’impatto sulla popolazione.