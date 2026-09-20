Obtainium pensa a un nuovo modo per salvare le app Android

Obtainium potrebbe diventare qualcosa di più di un gestore per installare e aggiornare applicazioni Android.

Il progetto open source è infatti al centro di una proposta che punta a collegarlo a S5, una rete di archiviazione decentralizzata basata su contenuti identificati attraverso il loro stesso indirizzo.

L’idea arriva dallo sviluppatore di S5, che ha indicato Obtainium come base per aggiungere funzioni di content-addressed storage, evitando di costruire un nuovo negozio di applicazioni.

La scelta è tecnicamente coerente: Obtainium è scritto in Flutter e Dart e nasce per recuperare software direttamente dalle fonti degli sviluppatori. L’eventuale integrazione aprirebbe quindi una strada verso la conservazione e distribuzione di APK senza dipendere necessariamente da un archivio centrale.

Obtainium potrebbe integrare l’archiviazione S5

Obtainium segue le pubblicazioni dei progetti e permette di ottenere gli aggiornamenti direttamente dalle rispettive fonti, come repository e pagine di rilascio. Il modello riduce il ruolo di un catalogo centralizzato: l’applicazione deve individuare la nuova release e il relativo pacchetto, anziché ospitare direttamente l’intera raccolta. È proprio questa caratteristica ad aver attirato l’attenzione del progetto S5, che ha valutato l’aggiunta delle proprie funzioni direttamente al client Android.

S5 utilizza identificatori di contenuto, chiamati CID, per riferirsi ai dati indipendentemente dalla loro posizione fisica. La rete comprende inoltre strutture di filesystem progettate per organizzare grandi raccolte e strumenti destinati all’archiviazione di contenuti provenienti dal Web. Il progetto ha indicato tra gli impieghi previsti anche repository Git, video e siti Internet, con la possibilità di rendere consultabili pubblicamente i materiali per i quali esiste una licenza compatibile.

La distinzione è importante: non risulta che Obtainium sia già diventato un archiviatore S5 completo. La documentazione del progetto descrive l’integrazione come un’attività pianificata, mentre l’archiver S5 è un componente separato dedicato alla conservazione di contenuti online. L’ipotesi riguarda quindi l’estensione delle capacità di Obtainium, non la trasformazione dell’app in un servizio generico per archiviare qualsiasi tipo di file.

Lo spazio resta il limite dell’archiviazione decentralizzata

Un sistema di questo tipo non elimina il fabbisogno di spazio fisico. S5 distribuisce la gestione dei dati tra nodi e utilizza strutture pensate per facilitare copie e recupero, ma ogni contenuto conservato deve comunque risiedere su dispositivi dotati di capacità sufficiente. Il progetto ha previsto anche l’impiego di infrastrutture di storage dedicate per verificare la scalabilità della rete e conservare grandi quantità di materiale con licenze che ne permettano la redistribuzione.

Per Obtainium, l’aspetto più interessante sarebbe la possibilità di collegare la gestione delle applicazioni alla disponibilità di copie verificabili dei relativi pacchetti. Un’architettura simile potrebbe risultare utile quando una fonte originale cambia, diventa temporaneamente irraggiungibile o rimuove una release. Non significa però che il CID garantisca da solo la disponibilità del file: servono nodi che continuino a conservarlo e a renderlo recuperabile.

La prospettiva apre anche una questione di fiducia. Un APK proveniente da una fonte alternativa deve poter essere associato senza ambiguità al software pubblicato dallo sviluppatore, mentre l’archiviazione introduce ulteriori responsabilità sulla provenienza e sulla conservazione delle copie. Per questo l’eventuale evoluzione di Obtainium verso S5 avrebbe valore soprattutto se riuscisse a combinare distribuzione, verificabilità e gestione delle fonti senza sacrificare la semplicità che ha reso utile l’app agli utenti che installano software fuori dagli store tradizionali.