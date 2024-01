Office 2021 o Microsoft 365? La libertà di scegliere

Nel software, come in ogni altro ambito, la capacità di scegliere fa la differenza poiché determina la migliore allocazione delle risorse disponibili. Quando si tratta di produttività quotidiana, in questo ambito, la scelta regina è quella tra due pilastri quali Office 2021 e Microsoft 365, ossia due mondi opposti e complementari che rappresentano al tempo stesso due facce della stessa medaglia: da una parte c’è il software nella sua accezione più tradizionale, così come lo abbiamo sempre inteso; dall’altra c’è il Software-as-a-Service, nuova dimensioneche si porta appresso modelli di business, di pagamento e di accesso innovativi. Si tratta di cose molto differenti, che comportano anche costi estremamente diversi.

La scelta tra un modello ed un altro non è certo una scelta obbligata, insomma: saper distinguere e imparare a conoscere le due opzioni significa accedere alle proprie funzionalità risparmiando cifre del tutto significative, ottenendo in cambio esattamente ciò che ci si aspetta. Vediamo perché.

Office 2021 vs Microsoft 365: le differenze

Office 2021 è la suite di produttività così come la si è sempre vista, installata e sfruttata. Così la descrive la stessa Microsoft:

Office 2021 è disponibile come acquisto di una copia unica e include le app classiche, ad esempio Word, Excel e PowerPoint per PC o Mac. Non include i servizi previsti nell’abbonamento a Microsoft 365. Gli acquisti di una copia unica non offrono un’opzione di aggiornamento. Per eseguire pertanto l’aggiornamento alla versione principale successiva dovrai effettuarne l’acquisto a prezzo pieno.

Se tutto quel che si vuole ottenere è un utilizzo tradizionale di Word, Excel o Powerpoint (che sia per la scuola o per il lavoro, sono questi gli applicativi più utilizzati in assoluto), allora è questa un’opzione del tutto comoda ed efficace per avere accesso ad una produttività immediata, conosciuta, efficiente fin dal primo minuto. Una volta scaricato e attivato il software, si può dare il via al proprio documento Word, al proprio foglio di calcolo su Excel o alla propria presentazione PowerPoint: tutto come è sempre stato, con la certezza di avere sempre il proprio software a disposizione senza scadenza e senza limite alcuno.

Per contro, Microsoft 365 è un servizio il cui accesso prevede un abbonamento. Così lo descrive la casa di Redmond:

Microsoft 365 è un abbonamento che viene fornito con le app Premium, ovvero Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access (Publisher e Access disponibili solo su PC). Le app possono essere installate su più dispositivi, inclusi PC, Mac, iPad, iPhone, tablet Android e smartphone Android. Microsoft 365 include anche servizi come 1 TB di spazio di archiviazione in OneDrive, 60 minuti per le chiamate Skype al mese e il supporto Microsoft tramite telefono e chat. Con un abbonamento puoi ottenere le ultime versioni delle app e ricevere automaticamente gli aggiornamenti appena vengono rilasciati.

La possibilità di utilizzare una suite con queste modalità implica l’accesso a dati in cloud, la fruizione degli applicativi su più dispositivi e funzionalità aggiuntive che nel tempo impreziosiscono l’esperienza d’uso.

La differenza principale consta nel fatto che Microsoft 365 sia continuamente aggiornato, poiché di fatto si acquista l’accesso ad un progetto in continua evoluzione; Office 2021, per contro, è uno strumento che si acquista e che si mantiene sul proprio PC senza scadenza alcuna e potendo godere dei semplici aggiornamenti di sicurezza previsti entro il periodo garantito di supporto tecnico. Ciò significa di conseguenza che Office 2021 lo si paga una volta soltanto, mentre Microsoft 365 prevede un pagamento ricorrente che abilita l’accesso alle varie funzionalità, anche da più di un device (ad esempio tanto da PC quanto da smartphone).

Va da sé che mentre Office 2021 possa essere la pietra miliare per chiunque abbia una postazione fissa sulla quale va a realizzare i propri lavori, Microsoft 365 ben si adatti ai desiderata di creator e professionisti che hanno bisogno di accedere alla suite in più postazioni, su più device, con modalità collaborative e sfruttando in modo integrato anche il cloud. Sebbene possano sembrare molto simili, dunque, le due modalità sono in realtà molto differenti: si tratta di due filosofie opposte, che comportano modi e costi estremamente diversi.

I costi

I costi sono l’elemento differenziale principale poiché mettono l’utente di fronte a due orizzonti che non hanno nulla in comune uno con l’altro. Microsoft 365, infatti, prevede un pagamento mensile o un abbonamento annuale, ma in ogni caso un pagamento ricorrente che va rinnovato nel tempo. La migliore offerta su un marketplace come Licensel indica un prezzo pari a 59,90€/anno. Office 2021, per contro, con una spesa minore garantisce un accesso perenne, senza limiti, alla suite on-premise. Questa la migliore offerta Licensel:

Un abbonamento mensile contro un pagamento una tantum: non c’è paragone, insomma. Se i costi della suite Office 2021 sono tanto bassi è merito di una modalità di acquisto tramite Licensel che consente di acquisire esclusivamente la licenza d’uso, scaricando poi l’applicativo direttamente dal sito Microsoft per poi attivare il tutto con l’apposito codice. Questa modalità affossa i costi ed impone il lecito dubbio circa la scelta della suite in abbonamento o la licenza per la suite tradizionale. Ecco perché proprio Licensel (partner Microsoft certificato) rappresenta l’opzione che mette in campo opportunità nuove: la specifica modalità di acquisizione delle licenze determina prezzi tali per cui Office 2021 diventa la migliore delle occasioni dal punto di vista economico.

Si ha bisogno di Word per un mese soltanto, magari per preparare una tesina o per compilare una presentazione? In questo caso un semplice abbonamento mensile a Microsoft 365 toglierà ogni problema. Una situazione simile, però, è ormai un caso isolato, perché la produttività in digitale è qualcosa di cui non si può fare a meno in alcun ambito e per questo motivo l’acquisto della suite Office 2021 da Licensel può essere in moltissimi casi la soluzione regina.

Perché Licensel?

Licensel è in grado di offrire prezzi tanto vantaggiosi grazie all’acquisto di licenze in volume, delle quali è noto l’intero percorso, per poi rivenderle a prezzo moderato. Grazie a questo meccanismo si riescono ad ottenere licenze mai utilizzate prima, pienamente operative in virtù di un sentenza della Corte Europea che ne certifica la legittimità. Il software può essere scaricato direttamente dal sito Microsoft, dopodiché si installa e lo si attiva utilizzando il codice ricevuto da Licensel.

L’attivazione del software, insomma, è pressoché immediata: nel giro di pochi minuti si sarà già operativi sulla propria nuova suite sapendo di essersi affidati ad una azienda italiana, con recensioni Trustpilot da 4,9/5, ed attraverso un acquisto protetto dall’assicurazione del bollino Trusted Shops.

Licensel è un’ azienda nata in Italia che opera nel settore della rivendita di licenze ESD originali e garantite da ormai più di cinque anni. Ci impegniamo a mantenere prezzi competitivi e sempre più accessibili grazie ad accordi di lungo termine presi con i nostri fornitori, ordini in bulk per ridurre al minimo il prezzo unitario e fornendo licenze esclusivamente digitali distribuite esclusivamente tramite e-mail.

Sfruttando medesimo meccanismo, Licensel è in grado di offrire a prezzo minimo anche licenze per il sistema operativo Windows, consentendo così di allestire una nuova postazione dal principio con costi irrisori:

Acquistare la sola licenza del software, insomma, consente di abbassare i prezzi creando una nuova opportunità con cui nemmeno i moderati abbonamenti annuali di Microsoft 365 possono competere. Una volta comprese le differenze di fondo tra le due modalità di accesso alla suite, sarà possibile scegliere sulla base delle proprie necessità. Per quanto riguarda la convenienza, però, la questione non è soggettiva, ma di calcolo: sono i numeri ad indicare Office 2021 Professional come la soluzione migliore per utilizzare Office a lungo a prezzo moderato, senza limiti e senza scadenza.

In collaborazione con Licensel