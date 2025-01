OpenAI, arriva la superintelligenza: l'AI sta per cambiare ancora

Il mondo AI è in continua espansione e miglioramento e quando si esprimono le principali realtà mediante i loro uomini chiave, l’attenzione è sempre tanta. Stando a quanto riportato infatti, Sam Altman, CEO di OpenAI, avrebbe aperto le porte ad un nuovo tipo di AI basato su modelli molto avanzati.

Grazie allo sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale generale, le scoperte scientifiche potranno beneficiare di un netto sprint, così come tutte le altre scoperte tecnologiche. Non sembra essere però solo questo l’obiettivo, in quanto il numero uno di OpenAI ha parlato di Superintelligenza.

La visione di Altman sulla superintelligenza

Durante una delle sue ultime interviste, Sam Altman ha dichiarato che l’AGI è ormai in dirittura d’arrivo. Ma di cosa si tratta? Stando alle parole del CEO, questo è un tipo di intelligenza artificiale che nei compiti generali si dimostrerà molto più capace dell’essere umano. Allo stesso tempo però Altman ha spostato l’attenzione verso qualcosa di ancora più profondo, ovvero la Superintelligenza.

Solo un mese fa, Altman aveva ridimensionato le aspettative sull’AGI, definendola meno rilevante di quanto si credesse. Questo apparente cambiamento potrebbe essere legato agli accordi con Microsoft, partner chiave di OpenAI, che includono clausole legate al raggiungimento di un’intelligenza avanzata.

Nonostante i progressi, OpenAI non è ancora un’azienda profittevole. Altman ha ammesso che il servizio ChatGPT Pro, basato su abbonamento, non sta generando i ricavi attesi, creando difficoltà finanziarie per l’azienda.

La riflessione sulla governance di OpenAI

Nel suo intervento, Altman ha anche riflettuto sulle recenti tensioni interne che lo avevano portato al licenziamento e poi al rientro in azienda nel novembre 2023, definendo l’accaduto un fallimento nella governance. Ha sottolineato l’importanza di ricostruire la fiducia per garantire un futuro etico e sicuro nell’evoluzione dell’AI.

OpenAI continua a inseguire il suo obiettivo, con l’intenzione di garantire che ogni passo avanti nella tecnologia sia a vantaggio dell’umanità intera.