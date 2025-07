OpenAI conferma: lo Stargate si farà e sarà potentissimo

OpenAI e Oracle confermano: la loro collaborazione, finalizzata alla creazione del colossale progetto Stargate, non è affatto interrotta e, anzi, entra nel vivo con investimenti enormi. che promette di rivoluzionare la gestione delle infrastrutture digitali grazie all’espansione dei data center Stargate. Questo accordo non rappresenta soltanto un investimento di risorse e capitale, ma anche una visione condivisa di progresso, innovazione e leadership tecnologica su scala mondiale. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere e superare la soglia dei 5 gigawatt di potenza computazionale, un traguardo che sarà possibile grazie all’impiego di oltre 2 milioni di chip specializzati.

Il progetto Stargate

L’ambizioso piano da 500 miliardi di dollari annunciato da OpenAI durante il White House AI Commitment punta a realizzare 10 gigawatt di infrastruttura AI nei prossimi quattro anni, confermando la volontà di investire in modo massiccio nelle tecnologie che plasmeranno il futuro digitale. In questo scenario, Stargate si candida a diventare il cuore pulsante dell’innovazione globale, unendo competenze, risorse e visioni per costruire una società più intelligente, efficiente e connessa.

La portata dell’iniziativa non è passata inosservata ai vertici delle istituzioni americane. La Casa Bianca ha infatti riconosciuto il progetto come strategico per la crescita economica, l’innovazione e la competitività nazionale. Il supporto di partner industriali, istituzioni governative e investitori internazionali sottolinea il ruolo cruciale delle infrastrutture AI come motore di sviluppo per il futuro degli Stati Uniti e per l’intero settore tecnologico globale.

La sinergia tra OpenAI e Oracle mira non solo a incrementare la capacità di calcolo, ma anche a rendere i data center Stargate una piattaforma di riferimento per lo sviluppo di soluzioni AI avanzate e per la creazione di un ecosistema infrastrutturale aperto a partner globali.

L’impatto economico della partnership è altrettanto significativo. Secondo le prime stime, il progetto genererà più di 100.000 posti di lavoro, tra occupazione diretta e indiretta. Tecnici specializzati nella gestione dei data center, operai edili, elettricisti, ingegneri della manifattura e professionisti dei servizi correlati saranno coinvolti in tutte le fasi della realizzazione e della gestione delle nuove strutture.

Il sito Stargate I di Abilene, in Texas, già parzialmente operativo, ha dato un primo assaggio delle potenzialità occupazionali dell’iniziativa, con migliaia di impieghi creati e prospettive di crescita esponenziale nei prossimi anni.

Chi partecipa a Stargate

La dimensione tecnologica dell’accordo è ulteriormente rafforzata dall’arrivo dei primi rack Nvidia GB200, consegnati da Oracle e pronti per essere utilizzati da OpenAI per il training e l’inferenza dei modelli di nuova generazione. Questi dispositivi rappresentano lo stato dell’arte nel settore dei processori AI, consentendo una velocità e una scalabilità senza precedenti nell’elaborazione dei dati.

In parallelo, la collaborazione con SoftBank procede spedita, con particolare attenzione alla valutazione dei siti e all’ottimizzazione delle infrastrutture per garantire la massima efficienza e sostenibilità ambientale.

L’ecosistema Stargate, inoltre, si configura come una piattaforma infrastrutturale globale in grado di integrare partner tecnologici di primo piano come CoreWeave, attraendo investimenti internazionali attraverso il programma OpenAI for Countries. Questa apertura verso l’esterno favorisce la creazione di una rete globale di data center e di servizi connessi, capace di sostenere le esigenze di calcolo delle imprese e delle istituzioni più innovative a livello mondiale.

Un elemento chiave della strategia è la complementarità tra le diverse piattaforme cloud. In questo contesto, Microsoft continuerà a fornire servizi cloud avanzati, integrandosi perfettamente con l’infrastruttura Stargate e offrendo alle aziende soluzioni flessibili e scalabili per affrontare le sfide dell’era digitale. L’integrazione tra i servizi di Microsoft e l’infrastruttura AI Stargate rappresenta un vantaggio competitivo per tutto il settore, permettendo di accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi basati sull’intelligenza artificiale.