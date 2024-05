OpenAI lancia GPT-4o: potrà elaborare anche input vocali e video

Poche ore fa OpenAI ha annunciato il lancio del nuovo modello IA GPT-4o.

Per la startup è un passo avanti notevole rispetto al passato. Il nuovo modello viene definito come multimodale in quanto è in grado di elaborare non solo testo, ma anche voce e input visivi, il tutto con tempistiche molto rapide. In questo senso, si parla di un tempo medio di risposta pari a 320 millisecondi, ovvero una “velocità di pensiero” pari a quella di un essere umano.

In uno dei tanti video già in circolazione, GPT-4o ha dimostrato di saper valutare il mondo circostante. Nello specifico, uno sviluppatore di OpenAI ha chiesto all’IA “Indovina cosa sto per fare?“.

GPT-4o, valutando illuminazione, presenza di un treppiede e altri particolari, ha affermato che l’essere umano era in procinto di effettuare una ripresa o qualcosa del genere. Lo sviluppatore, poi, ha ammesso all’IA che si trattava di una presentazione che la vedeva come protagonista e la stessa ha risposto, con voce sorpresa “Io?“.

Questa è solo una delle tante dimostrazioni impressionanti legate al nuovo modello IA di OpenAI.

A colpire il pubblico sono state senza ombra di dubbio le capacità matematiche, ma anche la possibilità di cantare canzoni e di elaborare immagini. GPT-4o, infatti, si è dimostrata un’IA capace di convertire foto in caricature, il tutto con risultati più che soddisfacenti.

GPT-4o: test e benchmark evidenziano una netta superiorità rispetto ai modelli IA precedenti

Benchmark alla mano, il nuovo modello ha superato di gran lunga GPT-4 Turbo e Gemini Ultra nella maggior parte dei test finora effettuati.

OpenAI non ha perso tempo e, già ora, GPT-4o è disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus. Al momento, però, sono disponibili solo le funzioni legate a conversazioni vocali e testuali. Le funzioni più avanzate, a quanto pare, saranno rese pubbliche nel corso delle prossime settimane.

Viste le enormi potenzialità mostrate da GPT-4o, il nuovo modello potrebbe rappresentare un nuovo standard del settore che, oggi più che mai, sembra vedere OpenAI come principale punto di riferimento.