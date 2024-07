OpenAI ha rilasciato GPT-4o Mini, un nuovo modello più leggero ed economico, e soprattutto migliore di GPT-3.5. Si tratta di una soluzione pensata principalmente per quei piccoli sviluppatori che non hanno grandi mezzi economici a disposizione, e che, di conseguenza, potrebbero optare per le proposte della concorrenza, come Gemini 1.5 Flash di Google.

A partire da questo momento, gli utenti ChatGPT con piani Free, Plus e Team possono utilizzare GPT-4o Mini invece di GPT-3.5 Turbo. Gli utenti Enterprise dovranno invece attendere la prossima settimana.

GPT-4o Mini è la nuova proposta economica di OpenAI

«Penso che GPT-4o Mini colga davvero la missione di OpenAI di rendere l’IA ancora più accessibile alle persone. Se vogliamo che l’intelligenza artificiale sia un vantaggio in ogni angolo del mondo, in ogni settore, in ogni applicazione, dobbiamo renderla molto più accessibile», ha dichiarato Oliver Godement, intervistato da The Verge.

In base a quanto comunicato dall’azienda, GPT-4o Mini presto gestirà tutti gli input e gli output multimodali come video e audio. Nel benchmark MMLU (Massive Multitask Language Understanding), il nuovo modello ha ottenuto un punteggio dell’82%. Un netto miglioramento rispetto a GPT-3.5 (70%), e per poco non viene raggiunto GPT-4o (88,7%). Il miglior punteggio in assoluto in questo test è stato registrato da Gemini Ultra di Google, che spicca con il suo 90%.

Ramp, startup di tecnologia finanziaria che ha già provato il modello, ha creato un strumento AI in grado di analizzare uno scontrino per estrarre i dati di una spesa. Al test si è aggiunta poi anche Superhuman, che ha utilizzato GPT-4o Mini per creare una feature che fornisce suggerimenti automatici per le risposte alle email.

Ma come mai solo ora OpenAI ha rilasciato un modello più economico? Forse perché in azienda si sono accorti del successo di Cluade 3 Haiku o Gemini 1.5 Flash? Il sopracitato Godement ha spiegato che è stata una questione di priorità, nel senso che l’azienda ha deciso di concentrarsi prima su modelli più grandi e migliori come GPT-4. «Credo che diventerà molto popolare», ha concluso il dirigente.