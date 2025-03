Ora è possibile sostituire Gemini con ChatGPT sul tuo telefono Android

Google sta apportando miglioramenti costanti a Gemini, con la chiara intenzione di integrare sempre più il suo modello AI nel contesto Android (e non solo).

Nonostante ciò, non è detto che se vuoi utilizzare l’Intelligenza Artificiale sul tuo telefono devi per forza rivolgerti a una soluzione della compagnia di Mountain View. All’inizio del 2025, Perplexity ha lanciato la sua app per Android, consentendo di fatto agli utenti di sostituire il cuore pulsante dell’AI sul proprio dispositivo mobile.

Ora, ChatGPT di OpenAI sta seguendo lo stesso percorso, con il suo ultimo aggiornamento dell’app che consente la sostituzione di Gemini con ChatGPT sui telefoni Android.

Gli esperti del sito di Android Authority, esaminando l’ultima versione beta del noto chatbot (ovvero la v1.2025.070) hanno scoperto come sia possibile sostituire l’assistente AI predefinito sugli smartphone.

ChatGPT al posto di Gemini sul tuo smartphone? Ecco come fare

Dopo aver installato la suddetta versione di ChatGPT, basta andare su Impostazioni – App – App predefinite – App assistente digitale e scegliere l’alternativa di OpenAI per sostituire Gemini.

Completata la procedura è possibile richiamare ChatGPT premendo a lungo il pulsante di accensione o scorrendo verso l’alto dall’angolo del display. Tale interazione avvierà la modalità vocale di ChatGPT, consentendo all’utente conversare in modo naturale con il chatbot AI.

Va considerato come questa sostituzione possa comportare sia vantaggi che alcuni svantaggi. Per esempio, gli utenti che optano per ChatGPT, non potranno controllare i propri dispostivi Google Home, regolare le impostazioni di sistema o interagire in modo adeguato con app come Spotify o Google Calendar.

Nonostante questi evidenti limiti, va considerata come si parli di una funzione appena introdotta e come OpenAI, senza ombra di dubbio, in futuro lavorerà per rendere ChatGPT più efficiente in questo contesto.