Ottobre è il mese della cybersecurity: proteggiti con Avast Free Antivirus

Dotarsi di una soluzione che possa fornire uno scudo contro malware, ransomware e altri software malevoli è ormai diventato cruciale. E quando si parla di cybersicurezza, è difficile trovare in circolazione un software gratuito migliore di Avast Free Antivirus. Fondata nel 1988 a Praga, Avast è diventata una delle principali aziende globali nel settore della cybersecurity. Offre una gamma di soluzioni per proteggere dispositivi, reti e dati da virus, malware, ransomware e altre minacce del web. Il suo strumento gratis è utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo, ed è riconosciuto per la facilità d’uso e l’efficacia delle sue protezioni.

Come Avast Free Antivirus protegge dalle minacce informatiche

Giunto alla sua 21esima edizione, il mese della cybersecurity è tornato ad ottobre per ricordare a tutti che adottare pratiche di sicurezza informatica è fondamentale per proteggersi dalle minacce del web. Si tratta di una campagna nata negli Stati Uniti, promossa dalla CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), dal DHS (Department of Homeland Security) e dall’organizzazione non-profit NCSA (National Cyber Security Alliance). Anche l’Ue ha aderito, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini europei sull’urgenza di questo tema. I dati da questo punto di vista sono sotto gli occhi di tutti. Secondo il rapporto Clusit del 2024, l’Italia ha registrato un incremento del +65% di attacchi informatici durante lo scorso anno.

Ma come può aiutare Avast e quali sono i vantaggi di questo antivirus? Oltre alla gratuità, questo programma si distingue per tutta una serie di funzionalità con cui rileva e isola le potenziali minacce informatiche. Grazie ad Avast Free Antivirus è possibile ottenere una protezione più completa durante la navigazione e l’utilizzo della posta elettronica. Così come una maggiore sicurezza della rete Wi-Fi domestica.

Fiore all’occhiello di questo antivirus gratis è indubbiamente la funzione di protezione contro i ransomware. Grazie ad essa puoi impedire agli hacker di accedere ai tuoi file personali: il loro obiettivo è quello di modificarli o bloccarli per ricattarti, ma con questo software sarai più al sicuro.

Ottima la tecnologia Smart Scan, ovvero la scansione completa che aiuta a rilevare minacce del browser, applicazioni e driver obsoleti, virus nascosti e altri problemi contemporaneamente. Notevole anche la protezione dei file aggiunti o aperti recentemente sul PC, così come l’analisi di eventuali comportamenti anomali da parte delle applicazioni installate. Da menzionare infine il Controllo di rete, che analizza la tua rete attuale per individuare vulnerabilità e problemi di sicurezza che potrebbero esporre i tuoi dati sensibili o rendere i dispositivi vulnerabili agli attacchi. Mostra inoltre quali device sono attualmente connessi alla tua rete domestica, così puoi vedere se qualcuno sta usando la tua rete senza il tuo consenso.

