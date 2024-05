Pass Monitor di Proton: nuova suite per proteggere i dati dal Dark Web

Il furto di dati e la conseguente rivendita degli stessi sul Dark Web è una piaga in espansione. Stiamo parlando di un vero e proprio mercato sommerso, un pericolo non solo per una questione di privacy ma anche sotto il punto di vista della sicurezza informatica.

Proton, società già impegnata nel contesto della protezione della privacy, ha annunciato un nuovo e interessante strumento utile in tal senso. Stiamo parlando di Pass Monitor, una sorta di sistema di monitoraggio del Dark Web che va a individuare lo stato delle password usate dall’utente.

In caso di rilevamento, lo strumento segnala in tempo reale il furto di password o dati simili, fornendo anche feedback e informazioni rispetto alla solidità delle parole d’accesso oltre all’eventuale assenza di autenticazione a più fattori per determinati account dell’utente. Pass Monitor può lavorare in sinergia a Proton Sentinel (altro prodotto della stessa azienda), rendendo la suite più completa ed efficace in fase di protezione.

Proton, con Pass Monitor, offre un sistema per evitare veri e propri disastri con gli attacchi phishing

Secondo quanto affermato da Son Nguyen di Proton, questo nuovo strumento risulta essere “Sviluppato per rendere la sicurezza accessibile a tutti“.

Come specificato dallo stesso Nguyen, inoltre, Pass Monitor è uno strumento che permette un approccio proattivo, utile per preparare gli utenti a più che probabili attacchi di tipo phishing che conseguono al furto di dati. L’acquisto di veri e propri “pacchetti” di credenziali su forum clandestini, infatti, rendere ancora più temibili le campagne di questo tipo, ormai una consuetudine online.

In questo senso, i numeri parlano alquanto chiaro, con casi alquanto clamorosi anche nel nostro paese. Di fatto, adottare Pass Monitor e una maggiore attenzione rispetto alle password e alla loro protezione, è un ottimo modo per evitare rischi inutili.