Passa a Iliad a meno di 10 €/mese: c'è anche lo sconto sulla fibra (-48 €/anno)

Iliad è sempre più un punto di riferimento per gli utenti, grazie a offerte complete e convenienti, arricchite dal vantaggio di poter sfruttare un prezzo per sempre. In questo momento, è possibile scegliere la nuova Giga 200, tariffa con minuti e SMS illimitati oltre che 200 GB in 4G e 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese.

L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Attivando Giga 200, inoltre, è possibile ottenere lo sconto di 48 euro all’anno sulla fibra, attivabile quindi a 21,99 euro al mese (invece di 25,99 euro al mese). Per accedere alle promo basta visitar il sito ufficiale di Iliad tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere oggi l’offerta di Iliad

Con Iliad è possibile puntare su Giga 200. La tariffa in questione si caratterizza per:

minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G e 5G

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono include oltre 60 destinazioni internazionali)

minuti e SMS illimitati oltre a 13 GB in roaming in UE

possibilità di acquisto di uno smartphone a rate

possibilità di optare per una eSIM invece che per una SIM Card tradizionale

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese, con prezzo fisso per sempre. C’è poi un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. La promozione è valida per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

Chi sceglie Giga 200 può ottenere anche lo sconto sulla fibra ottica Iliad (che può essere attivata anche in un secondo momento). Per effetto di questa promozione, l’abbonamento per la connessione Internet a casa con Iliad sarà disponibile al prezzo scontato di 21,99 euro al mese.

Per sfruttare le offerte dell’operatore basta seguire il link qui di sotto.