Patch di sicurezza di Windows a rischio downgrade? La scoperta di un ricercatore

Fino a poco tempo fa, le patch di sicurezza per Windows erano uno strumento definitivo per proteggere un PC da nuove minacce informatiche. Sfortunatamente, è stata scoperta una nuova tecnica che permette di effettuare dei veri e propri downgrade capace di rendere una macchina nuovamente vulnerabile ad attacchi considerati ormai inefficaci.

Sebbene questo tipo di attacco sia già stato segnalato negli scorsi giorni, a sottolineare ulteriormente la sua pericolosità è stato Alon Leviev, ricercatore di sicurezza SafeBreach. Il ricercatore ha infatti realizzato uno strumento chiamato Windows Downdate, attraverso cui ha provato come sia possibile effettuare dei downgrade persistenti e irreversibili in ambiente Windows Server e non solo.

Leviev ha spiegato che uno strumento del genere, facile da creare per un cybercriminale, agisce con un attacco rollback, portando il computer colpito ad eliminare precedenti patch di sicurezza, ponendo lo stesso in una posizione vulnerabile.

If you have not checked it out yet, Windows Downdate tool is live! You can use it to take over Windows Updates to downgrade and expose past vulnerabilities sourced in DLLs, drivers, the NT kernel, the Secure Kernel, the Hypervisor, IUM trustlets and more!https://t.co/59DRIvq6PZ

