Per CEO di Microsoft Windows rende più a Google che alla sua compagnia

Sebbene sia logico che l’ecosistema Windows sia fruttuoso per una serie di sviluppatori e aziende di terze parti, la logica sembra suggerire che Microsoft sia la compagnia che ottiene maggiori guadagni dal proprio sistema operativo. In realtà, a quanto pare, Google è la compagnia che ottiene di più.

Questo è quanto sostenuto da Satya Nadella, CEO di Microsoft, che nel contesto di un podcast ha affermato apertamente come il colosso di Mountain View guadagni più soldi da Windows rispetto alla stessa azienda che l’ha creato. Secondo quanto affermato nel corso della chiacchierata, uno dei motivi della sconfitta di Microsoft è legata alla “guerra dei browser“.

La compagnia di Redmond ha sviluppato il motore di ricerca Bing e ne ha consigliato l’uso nel browser Edge, ma poiché la piattaforma Windows è aperta e consente agli utenti di utilizzare qualsiasi soluzione alternativa, la maggior parte degli stessi ha optato per Chrome e Google. Come affermato durante il podcast, ai tempi Internet Explorer di Microsoft ha vinto la contesta con il browser Netscape, per poi perdere proprio contro Chrome.

Microsoft e Google: la sfida passa da ricerca online e browser all’Intelligenza Artificiale

Per Nadella, anche la contesa nel contesto dell’Intelligenza Artificiale è potenzialmente persa.

Microsoft ha sviluppato la sua piattaforma, ovvero Copilot, rendendola tutt’uno con Windows. Tuttavia la presenza di competitor di un certo peso specifico, come Gemini e ChatGPT, potrebbero rendere la vita difficile a Microsoft.

Il CEO Nadella ha fatto trasparire un po’ di pessimismo per quanto concerne la corsa all’AI e la spietata concorrenza. Secondo lo stesso, si tratta di un contesto molto competitivo e che, come in altri scenari, ma che in questo caso “Il vincitore non prende tutto“, lasciando intendere che Microsoft abbia comunque intenzione di giocarsi le proprie carte.