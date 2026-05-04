Perché AI Core su Android tende a occupare più spazio del previsto?

Diversi utenti Android hanno segnalato nelle ultime settimane aumenti improvvisi nell’uso della memoria interna, spesso attribuiti a un componente di sistema chiamato AI Core.

Il fenomeno ha attirato attenzione soprattutto tra chi monitora regolarmente lo spazio disponibile sul dispositivo, e in molti casi ha generato preoccupazione per un possibile malfunzionamento.

Il problema, nella maggior parte dei casi, non è un errore. È il segnale di un cambiamento strutturale nel modo in cui Android gestisce le funzionalità basate su Intelligenza Artificiale, soprattutto a partire da Android 13 in poi.

AI Core è un modulo di sistema progettato per gestire modelli AI eseguiti localmente, senza dipendere dal cloud. Si occupa di caricare, aggiornare e ottimizzare i modelli utilizzati da funzionalità come suggerimenti contestuali, riconoscimento vocale avanzato e miglioramenti fotografici, interfacciandosi con framework come TensorFlow Lite e con gli acceleratori hardware presenti nei SoC moderni.

Perché lo spazio aumenta e quando preoccuparsi

L’aumento dello spazio occupato è legato principalmente al download e alla memorizzazione locale dei modelli AI. Questi file possono pesare tra decine e centinaia di megabyte, a seconda della complessità. Quando il sistema aggiorna o sostituisce un modello, può conservare temporaneamente più versioni in parallelo, generando picchi nell’utilizzo della memoria che scompaiono una volta completata la transizione.

Un secondo fattore riguarda la cache. AI Core mantiene dati temporanei per accelerare le operazioni, inclusi pesi dei modelli decompressi e risultati intermedi. Se la cache non viene pulita tempestivamente, lo spazio occupato cresce in modo percepibile anche in assenza di aggiornamenti attivi.

Android utilizza un sistema di aggiornamenti modulari tramite Google Play System Updates che consente di aggiornare componenti come AI Core senza toccare l’intero sistema operativo. Durante questi aggiornamenti, il sistema può scaricare nuovi modelli prima di eliminare i precedenti, causando un utilizzo temporaneamente più elevato dello storage. La distribuzione graduale degli aggiornamenti spiega anche perché dispositivi apparentemente identici possono mostrare comportamenti diversi nello stesso periodo.

Su dispositivi con memoria limitata questo meccanismo può diventare critico. Il sistema Android include routine automatiche per la gestione dello spazio, ma non sempre intervengono in tempi rapidi, lasciando l’utente a osservare variazioni che sembrano inspiegabili.

Come liberare spazio senza compromettere i dati

Chi riscontra un uso eccessivo della memoria può intervenire in modo diretto. La cancellazione della cache delle app legate ai servizi Google è il primo passo: libera memoria senza toccare i dati personali. In alcuni casi, anche un semplice riavvio del dispositivo attiva processi di pulizia automatica che il sistema non aveva ancora eseguito.

Disabilitare alcune funzionalità AI può ridurre la necessità di modelli complessi, ma questa opzione non è sempre disponibile e su dispositivi recenti progettati per sfruttare queste capacità potrebbe limitare funzioni rilevanti. Prima di intervenire in questo senso vale la pena verificare se il problema si risolve autonomamente nel giro di qualche ora o dopo il prossimo aggiornamento.

Un cambiamento strutturale, non un’anomalia

L’espansione dell’AI on-device porta vantaggi concreti: elaborazioni più rapide, maggiore tutela dei dati sensibili, funzionalità che non dipendono dalla connessione. Ma richiede risorse che in passato non erano necessarie, e AI Core è il componente che gestisce questa complessità in modo centralizzato.

Capire il funzionamento di questi moduli aiuta a interpretare comportamenti che altrimenti sembrerebbero anomali. L’aumento temporaneo dello spazio utilizzato non è un segnale di allarme, ma il riflesso di un’architettura che sta diventando più sofisticata, direttamente sul dispositivo che teniamo in tasca.