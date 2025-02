Perché DeepSeek sta facendo infuriare un'agenzia di spionaggio?

La rapida ascesa di DeepSeek, dopo un primo momento in cui il modello AI ha sorpreso le per enormi capacità e la necessità di risorse contenute, sta lasciando spazio a diversi dubbi.

Oltre ai discorsi legati a privacy, sicurezza e a un addestramento non propriamente limpido, l’AI cinese sembra aver fatto infuriare l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud.

Il National Intelligence Service (NIS), secondo quanto sostenuto da Reuters, avrebbe accusato il modello AI di una raccolta eccessiva di dati e di alcune risposte su temi sensibili discutibili riguardo il paese asiatico.

Agenzia di spionaggio sudcoreana in allerta: l’operato di DeepSeek preoccupa

Secondo l’agenzia, rispetto ad altre piattaforme simili, DeepSeek include una inquietante funzione che resisterebbe gli input della tastiera, potenzialmente identificando gli utenti e fornendo poi tali dati a server collocati entro i confini cinesi.

Per questo motivo, ai dipendenti di agenzie e ministeri di paesi come Australia, Taiwan hanno già ricevuto l’ordine di non affidarsi a tale modello AI. Negli Stati Uniti, intanto, NASA e Marines hanno attuato divieti simili.

Come sottolineato dal giornale locale Korea Times, il NIS sta considerando la gravità della situazione attraverso ulteriori test, per valutare eventuali direttive. Ad aumentare ulteriori sospetti è stata un’altra testata giornalistica del paese asiatico, ovvero il Korea Herald. Stando a quanto affermato dai giornalisti, DeepSeek sembra fornire risposte diverse a seconda che la domanda sia posta in coreano o in cinese, un comportamento considerato come sospetto.

Come già accennato in precedenza, i timori rispetto a questa AI cominciano a risultare numerosi e di diversa natura. Un’analisi del Wall Street Journal, per esempio, ha rivelato che DeepSeek può facilmente fornire istruzioni su come creare armi biologiche e altri output a dir poco pericolosi.

Anche secondo Cisco, DeepSeek è infatti soggetto a manipolazioni, attraverso le pratiche definite come jailbreak, in modo più concreto rispetto alla concorrenza.