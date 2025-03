Perché X è stato down per diverse ore? La spiegazione di Elon Musk

Nella giornata di ieri, X ha smesso di funzionare per diverse ore in svariati territori, causando disagi agli utenti di un po’ tutto il mondo che hanno avuto difficoltà ad accedere al social network.

Secondo quanto sostenuto da Elon Musk, a causare l’interruzione del servizio sarebbe stato un enorme attacco informatico. L’imprenditore ha spiegato come gli attacchi verso la piattaforma siano un evento quotidiano ma, quello avvenuto lunedì, sembra aver avuto una portata senza precedenti.

Stando a quanto comunicato da Musk ai microfoni di Fox Business Network, gli indirizzi IP da cui è partito l’attacco sono stati individuati in Ucraina. Nonostante ciò, va considerato che la provenienza degli IP non conferma con certezza l’origine di un attacco.

X vittima della famigerata botnet Mirai? Le indagini sono in corso

Di un’opinione simile è Kevin Beaumont, ricercatore di sicurezza, secondo cui per l’attacco potrebbe essere utilizzata una variante della botnet Mirai. Questo tipo di attacco avviene attraverso telecamere e altri dispositivi “insoliti”, che esulano dai classici server, computer e smartphone. In passato, anche diverse smart TV low cost sono divenute vittime di questa botnet, utilizzata per sferrare massicci attacchi DDoS capaci di bloccare potenzialmente qualunque servizio online.

Per Beaumont, l’attacco ha coinvolto IP da tutto il mondo, non solo dall’Ucraina. Tra gli stati più colpiti dall’attacco figurano Australia, Canada, India, Regno Unito e Stati Uniti, con il sito di Downdetector che ha evidenziato ben tre ondate di attacchi, con un aumento di intensità nel pomeriggio e in serata.

Al momento attuale X sta effettuando le indagini del caso, con la speranza di scoprire quali sono i responsabili o perlomeno il movente di tale operazione, sia essa politico o finanziario.