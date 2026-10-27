PHP, dietro i problemi di sicurezza emerge una grave carenza di risorse

La sicurezza del Web dipende anche da progetti open source che spesso dispongono di risorse limitate rispetto alla loro diffusione.

Il caso di PHP, tornato al centro dell’attenzione dopo la scoperta delle vulnerabilità PHP2Shell, mostra quanto sia fragile l’equilibrio tra manutenzione del codice, finanziamenti e gestione dei server. Secondo gli esperti, il problema non riguarda soltanto il lavoro necessario per correggere una falla: molte infrastrutture continuano a utilizzare versioni del linguaggio che non ricevono più supporto.

In queste condizioni, anche un intervento tecnico disponibile può non bastare a ridurre rapidamente il rischio, soprattutto quando aggiornare applicazioni datate richiede tempo, competenze e investimenti.

La manutenzione di PHP sotto pressione

La PHP Foundation, l’organizzazione che sostiene lo sviluppo del linguaggio, opera con una struttura ridotta: secondo quanto riportato dalla testata, conta una sola persona a tempo pieno e diversi collaboratori con impegno prevalentemente parziale. Una capacità limitata può rallentare la gestione di problemi complessi, soprattutto quando occorre coordinare sviluppatori, ricercatori di sicurezza e manutentori di componenti collegati.

Le vulnerabilità PHP2Shell avrebbero evidenziato proprio questo squilibrio. Il problema alla base degli exploit era stato individuato in precedenza, ma il lavoro sulla correzione avrebbe subito interruzioni e ripartenze. La pubblicazione degli aggiornamenti è stata inoltre complicata dalla divulgazione anticipata dell’embargo, che ha ridotto il tempo disponibile per preparare una risposta coordinata. Per approfondire la natura delle falle e gli interventi raccomandati, è possibile consultare l’analisi di PHP2Shell.

Il punto, però, non è attribuire ogni incidente alla scarsità di fondi. I progetti essenziali per l’infrastruttura digitale hanno bisogno di finanziamenti continuativi, processi di revisione sostenibili e persone in grado di seguire il codice nel lungo periodo. Affidarsi soltanto al lavoro volontario rende più difficile garantire tempi prevedibili quando si accumulano segnalazioni e richieste urgenti.

I server obsoleti amplificano il rischio

Il quadro è aggravato dall’uso di installazioni che hanno superato la fine del supporto. Tom’s Hardware riporta che quasi il 73% delle installazioni PHP rilevate utilizza versioni fuori manutenzione; una parte significativa si basa ancora su PHP 7, mentre altre installazioni risalgono a rami molto più vecchi. In questi ambienti, ottenere una correzione può essere più difficile e dipendere dal fornitore, da una distribuzione Linux o da interventi interni.

Aggiornare non è sempre un’operazione immediata: applicazioni legacy possono dipendere da funzioni rimosse, librerie non mantenute o configurazioni difficili da ricostruire. Rimandare indefinitamente la migrazione, tuttavia, trasforma un problema di compatibilità in un’esposizione continuativa. Anche le tecniche recenti di bypass ASLR mostrano quanto la valutazione del rischio possa cambiare quando nuove analisi dimostrano modalità di sfruttamento più efficaci.

La risposta richiede quindi un impegno condiviso. Le aziende che basano servizi e ricavi su PHP possono contribuire al finanziamento del progetto, mentre gli amministratori devono inventariare le versioni in uso, pianificare gli aggiornamenti e isolare i sistemi che non possono essere migrati subito. La sicurezza del software non termina con la pubblicazione di una correzione: dipende anche dalla capacità concreta di applicarla e mantenere nel tempo infrastrutture aggiornate.