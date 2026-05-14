Più di un milione di euro a KDE per rafforzare il software libero

La Germania continua a investire nel software open source europeo e questa volta il beneficiario è KDE, come riportato nel suo stesso sito ufficiale. Il progetto che sviluppa Plasma, Frameworks e numerose applicazioni Linux riceverà oltre 1,28 milioni di euro dal Sovereign Tech Fund programma pubblico dedicato alla protezione delle infrastrutture digitali critiche per l’economia e le amministrazioni europee.

L’annuncio arriva in un momento in cui diversi governi stanno rivalutando la dipendenza tecnologica da fornitori statunitensi, soprattutto dopo l’aumento dei costi legati a cloud, licenze enterprise e servizi AI integrati nei sistemi operativi commerciali. Il finanziamento coprirà il biennio 2026-2027.

Come verranno spesi gli oltre 1,2 milioni di euro

Il denaro finanzierà interventi su infrastrutture fondamentali della piattaforma, non funzionalità estetiche o modifiche superficiali all’interfaccia. Una parte importante riguarderà il miglioramento della qualità del codice e dei sistemi di test automatico per KDE Plasma e per il nuovo progetto KDE Linux, la distribuzione sviluppata direttamente dalla comunità.

Tra gli obiettivi tecnici compaiono nuove funzioni di recupero del sistema, meccanismi di factory reset, gestione più robusta delle configurazioni desktop e migliore integrazione con condivisioni di rete SMB e WebDAV. Il fondo finanzierà anche test end-to-end per le applicazioni PIM, inclusi servizi email IMAP4rev2 e notifiche push WebDAV, oltre a componenti legati alla gestione degli account, alla configurazione standardizzata e alla distribuzione tramite pacchetti Flatpak. Il Sovereign Tech Fund concentra quasi sempre gli investimenti su stabilità, sicurezza e sostenibilità tecnica a lungo termine.

Perché i governi europei guardano al desktop Linux

Fiona Krakenbürger, direttrice tecnica della Sovereign Tech Agency, ha spiegato che rafforzare Plasma significa migliorare una parte essenziale dell’infrastruttura digitale moderna.

Il desktop continua a rappresentare il principale punto di accesso ai servizi digitali e KDE è oggi uno dei pochi ambienti open source realmente maturi per impieghi professionali. Plasma supporta Wayland in maniera stabile, integra sessioni HDR sperimentali, gestione avanzata dei monitor ad alto refresh rate e strumenti di accessibilità in continua evoluzione.

Distribuzioni come Fedora KDE, openSUSE Tumbleweed e KDE Neon hanno contribuito ad accelerare il miglioramento dell’intero stack, inclusi compositor Wayland, framework Qt 6 e librerie grafiche moderne. Non è la prima volta che il fondo tedesco investe in un ambiente desktop Linux: nel 2023 anche GNOME aveva ricevuto un finanziamento superiore al milione di euro.

Tra gli altri progetti sostenuti negli anni compaiono ffmpeg, systemd, PipeWire, FreeBSD e Rust. La strategia appare ormai chiara: trattare il software open source critico come infrastruttura pubblica, rafforzando l’intera filiera software europea invece di promuovere una singola distribuzione. La crescita del desktop Linux dipende sempre meno dalle singole funzionalità visibili e sempre più dalla qualità dell’infrastruttura sottostante, quella che spesso resta invisibile all’utente finale ma su cui si misura la maturità di una piattaforma moderna.