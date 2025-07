Pixel 10 mostrato per la prima volta da Google in un trailer

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, il settore mobile è in fermento: Google ha svelato in anteprima il design del suo prossimo flagship, il tanto atteso Pixel 10.

L’azienda di Mountain View, fedele alla sua strategia di marketing sempre più orientata all’engagement diretto con la community, ha pubblicato un breve teaser di appena 13 secondi su Google Store. Il video, tanto essenziale quanto evocativo, mette in scena il numero “10”, trasformando lo zero nella ormai iconica finestra della fotocamera posteriore che ha reso riconoscibili i device Pixel.

Ciò che cattura immediatamente l’attenzione nel teaser è la nuova colorazione frost, una tonalità blu-grigia che secondo gli insider riflette la volontà di Google di proporre un’estetica sobria, elegante e perfettamente in linea con le tendenze contemporanee. La scelta cromatica non è casuale: in un mercato sempre più affollato, distinguersi anche attraverso i dettagli di design diventa fondamentale per conquistare un pubblico esigente e attento all’originalità.

Un processore totalmente nuovo e non solo: ecco Pixel 10

Sebbene il video promozionale si mantenga volutamente vago sulle specifiche tecniche, le indiscrezioni raccolte negli ultimi mesi delineano un quadro piuttosto chiaro delle novità più rilevanti che accompagneranno il debutto del dispositivo.

Tra queste, spicca senza dubbio l’adozione del nuovo processore Tensor G5, una svolta epocale nella strategia hardware di Google. Per la prima volta, infatti, la produzione del chipset viene affidata a TSMC, gigante taiwanese dei semiconduttori, segnando l’abbandono definitivo della collaborazione con Samsung e delle sue piattaforme Exynos.

Il nuovo Tensor G5 promette un’architettura ancora più personalizzata, perfettamente ottimizzata per l’ecosistema Android puro e per le esclusive funzionalità software proprietarie sviluppate internamente.

Nonostante le innovazioni tecnologiche introdotte, il design del Pixel 10 mantiene una forte continuità stilistica con i suoi predecessori. La barra orizzontale che ospita la fotocamera – tratto distintivo della serie – è stata oggetto di un leggero restyling: ora si integra in modo più armonioso con il corpo del dispositivo, senza perdere la riconoscibilità che ha contribuito a definire l’identità visiva dei Pixel.

Le aspettative degli esperti sono particolarmente elevate per quanto riguarda le capacità fotografiche e le funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, due ambiti in cui i Pixel hanno storicamente brillato. L’incremento della potenza di calcolo offerto dal Tensor G5 dovrebbe tradursi in un’esperienza utente ancora più fluida e reattiva, con scatti di qualità superiore e nuove modalità smart per la gestione delle immagini e dei video.

Il lancio del Pixel 10, fissato per il 20 agosto, si preannuncia come un momento chiave per Google nella sua sfida ai principali player del settore smartphone.