Intelligenza artificiale? Comparto fotografico? Nuovo design? No, ultimamente si parla della serie Pixel 9 per motivi meno piacevoli, perché secondo un nuovo report gli ultimi smartphone di Google condividerebbero troppi dati degli utenti e senza il loro consenso. Ma cosa c’è di vero? C’è da preoccuparsi?

Il report in questione è firmato Cybernews, secondo cui gli smartphone della gamma Pixel 9, in particolare le versioni Pro, invierebbero un “pacchetto di dati” a Google “ogni 15 minuti”. Tra i dati inviati ci sarebbero posizione, indirizzo email, numero di telefono, stato della rete e altro ancora. L’approccio, secondo i ricercatori che hanno svolto l’indagine, sarebbe di tipo man-in-the-middle (un attacco informatico volto ad intercettare dati, ndr). Secondo la redazione di 9to5google, però, ci sono delle precisazioni da fare.

Il pacchetto di dati inviato dai Pixel a Google non è una esclusiva di questi dispositivi. Nel senso che ciò accade su tutti i dispositivi Android (e non solo), come spiegato su X dagli sviluppatori di GrapheneOS, una versione di Android con focus sulla privacy. Nel post si legge che anche iOS inoltra questi dati a Apple e che altri produttori di device Android potrebbero fare lo stesso.

iOS has direct equivalents to everything that’s covered.

If what people take from the article is that they should use a non-Pixel Android device with Google Play, they’ll have a dramatically less secure device with the same privacy issues and additional ones from OEM services.

— GrapheneOS (@GrapheneOS) October 9, 2024